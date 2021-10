- Duże fale epidemii, które są groźne, powinny się skończyć wiosną przyszłego roku. Późną wiosną będzie już z górki. Wirus z nami pozostanie, ale nie będzie już dewastował naszego życia - powiedział Interii prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19.

- Ta reszta, która się nie zaszczepiła, już zachorowała, albo zachoruje w przyszłości. Kiedy większość z tej grupy przejdzie zakażenie, kolejne fale nie będą mieć tak dużej skali jak dotychczas. Nie będzie już tylu osób podatnych na zachorowanie - dodał.

Rozpędzenie czwartej fali

Prof. Horban przyznał, że czwarta fala pandemii zaczyna się rozpędzać. - Najbardziej dotyka osób niezaszczepionych i terenów, gdzie ten poziom zaszczepienia jest najniższy. Chorują głównie mieszkańcy: Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia i wschodniej części Mazowsza. Żeby było trudniej, do tej listy dochodzi jeszcze województwo zachodniopomorskie - stwierdził.

W ostatnim czasie pojawia się wiele doniesień na temat potencjalnych leków na COVID-19. Trwają m.in. badania nad doustnym preparatem AT-527, który miałby hamować rozwój wirusa w organizmie.

- Nadal nie mamy i prawdopodobnie nie będziemy mieli leku, który jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o zahamowanie replikacji wirusa - skomentował Andrzej Horban. - Nowe leki stosuje się wybiórczo i w niewielkiej ilości, bo są jeszcze bardzo niedoskonałe. Rzeczywiście hamują replikacje wirusa, ale pod warunkiem, że podamy je w odpowiednim momencie. Lekarz ma na to dosłownie dzień, dwa, maksymalnie trzy - dodał.

Pytany o hejt, prof. Horban przyznł, że przepuszcza go przez niszczarkę. - Liczba wariatów jest duża. Hejt jest w tej chwili bezkarny i to jest problem. Ciężko podejść do człowieka i dać mu w zęby, ale anonimowo... Powiem tak, lepiej tego nie czytać - podsumował.

