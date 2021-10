Do zatrzymania doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na stacji benzynowej w Grajewie. Policyjny patrol drogowy skontrolował tam kierowcę volkswagena craftera (busa do transportu towarów); w środku było 36 osób, 31 dorosłych i pięcioro dzieci.

Żeby się zmieścić, jechali w przestrzeni ładunkowej tego samochodu na stojąco.

Zanim cała grupa (okazało się, że to obywatele Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią) została przekazana Straży Granicznej, została zabrana przez funkcjonariuszy do grajewskiej komendy policji. Funkcjonariusze zorganizowali dla tych osób ciepły posiłek i odzież.

Nie przyznał się do winy

Kierowcą volkswagena był Polak, który został zatrzymany. Po postawieniu zarzutów organizacji innym osobom nielegalnego przekraczania granicy RP, podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Prokuratura Rejonowa w Grajewie skierowała do sądu wniosek o jego areszt, argumentując to przede wszystkim obawą matactwa i grożącą mężczyźnie surową karą; przy postawionym zarzucie grozi mu do 8 lat więzienia.

Sąd uwzględnił wniosek i aresztował podejrzanego na trzy miesiące - poinformował w poniedziałek szef grajewskiej prokuratury Bogusław Dereszewski.

