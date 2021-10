Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku w m. Lechówka (Lubelskie) na drodze krajowej 12, do którego doszło w poniedziałek rano.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w poniedziałek ok. godz. 4.20. Do zderzenia samochodu osobowego z busem doszło na trasie Lublin-Chełm w m. Lechówka.

- Według wstępnych ustaleń, kierujący osobowym mercedesem, jadąc w kierunku Chełma, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka busem volkswagenem. W wyniku wypadku kierowca mercedesa zginął na miejscu – poinformowała oficer prasowy KMP Chełm kom. Ewa Czyż. Dodała, że trwa ustalanie tożsamości mężczyzny, który kierował mercedesem.

Jak poinformowała policjantka, busem jechały trzy osoby: kierowca i dwóch pasażerów. - Wszyscy byli trzeźwi. Jeden z pasażerów z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala – powiedziała Czyż.

Na miejscu wypadku w m. Lechówka policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny i inne czynności. Odcinek dk 12 był zablokowany.

ap/zdr/PAP/Polsatnews.pl