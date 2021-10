Afganistan. Talibowie: uczennice wrócą do szkół średnich

- Z tego, co wiem, już niebawem uniwersytety i szkoły ponownie się otworzą i wszystkie dziewczynki i nauczycielki powrócą do szkół - poinformował rzecznik afgańskiego MSW w rządzie talibów Kari Said Chosti.

Wykluczanie kobiet z edukacji

Od czasu przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów 15 sierpnia nakazano kobietom pozostanie w domu do czasu przygotowania "bezpiecznych warunków do nauki". Tymczasem polecono, by chłopcy ze szkół wszystkich poziomów i dziewczynki w szkołach podstawowych od razu wróciły do zajęć.

Wykluczenie kobiet z edukacji na stopniu wyższym niż podstawowy wzmogło obawy przed powrotem talibów do surowych praktyk z czasów ich pierwszych rządów w latach 1996-2001. W tamtym czasie wszystkim kobietom zabraniano pracy i edukacji.

Pomimo obietnic talibów, że podstawowe prawa kobiet do edukacji czy pracy będą respektowane, sprawujący władzę w Afganistanie islamscy fundamentaliści zaczęli wysyłać sprzeczne sygnały - zauważa Al-Dżazira.

"Kobiety muszą być w centrum naszej uwagi"

Nowe władze obiecywały m.in., że w nowym rządzie znajdą się kobiety, tymczasem składa się on wyłącznie z mężczyzn. Taliban odpowiedział na krytykę zapowiedzią, że kobiety znajdą się w nim później.

- Łamane obietnice wiodą do podeptania marzeń wszystkich kobiet i dziewczynek w Afganistanie. Kobiety muszą być w centrum naszej uwagi - komentował uprzednio w październiku sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Politykę talibów wobec kobiet krytykowały też Katar i Pakistan - przypomina katarska telewizja. - To bardzo przykre widzieć, że talibowie znów robią krok wstecz - mówił we wrześniu minister spraw zagranicznych Kataru szejk Mohammed ibn Abdulrahman al-Sani.

