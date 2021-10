"Zaprzeczają godności własnego człowieczeństwa". Abp Jędraszewski o homoseksualistach

Otwarcie roku akademickiego poprzedziła msza św. odprawiona w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Abp Marek Jędraszewski w homilii zaznaczył, że dziś "marność zdaje się osiągać takie poziomy, które budzą lęk i zagubienie". - Jak można być człowiekiem w tym dzisiejszym tak zwanym postępowym świecie? W świecie, w którym człowiek ma żyć bez wiary "jakby Boga nie było", ma żyć wyrzekając się rozumu, w epoce ogłoszonej jako czas "post-prawdy", w epoce, w której pragnie budować się bardzo często sukces polityczny i poparcie społeczeństwa opierając swój program na fake newsach, a niekiedy wprost na ordynarnych kłamstwach - pytał abp Jędraszewski.

"Ludzie odwracają się od Jezusa"

Podkreślił, że nic nie może upokarzać bardziej człowieka niż "jego niemoralne życie", wynikające z tego, że odwraca się od Boga. - To z tego odwrócenia się od Boga, ludzie czynią to, czego czynić się nie godzi - mówił metropolita krakowski i przywołując słowa św. Pawła zwrócił uwagę na związki homoseksualne kobiet i mężczyzn, "którzy żyjąc właśnie tak zaprzeczają godności własnego człowieczeństwa".

Abp Jędraszewski mówił, że ludzie odwracają się od Jezusa, a ich życie staje się "jednym wielkim ośmieszeniem własnego rozumu", bo - jak pisał papież w "Pamięci i tożsamości" - "odrzucono Boga jako Stwórcę i jako źródło stanowienia o tym, co dobre i co złe" i odrzucono "pojęcie natury ludzkiej".

Jako najważniejsze zadania dla społeczności UPJP II metropolita krakowski wskazał: pogłębianie wiary, upominanie się o godność ludzkiego rozumu, mądre wracanie do historii Polski i do zobowiązań, które na nas spoczywają oraz dialog ze światem.

"Dialog między Kościołem, a światem nauki"

W inauguracji roku akademickiego uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Andrzej Gut-Mostowy oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Czas, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki znów nie jest łatwy, chcemy ciągle przekraczać próg nadziei i wierzymy, że nasza walka z COVID-19 będzie dla nas wszystkich zwycięska - mówił rektor UPJP II ks. prof. Robert Tyrała. Dziękował całej społeczności za zaangażowanie w pracę w poprzednim roku akademickim. Zachęcał pracowników i studentów do szczepień przeciw COVID-19.

- Ludzie mądrzy są dzisiaj niezwykle potrzebni nie tylko światu, ale także Polsce i Kościołowi. A dialog pomiędzy Kościołem, a światem nauki jest nie tylko niezwykle istotny, ale wręcz konieczny, jest potrzebą chwili - mówił ks. prof. Tyrała. - Dialog taki opierać się powinien na prawdzie i zawsze ma być służbą - podkreślił.

List od prezydenta Dudy

Na uczelni jest obecnie ponad 3 tys. studentów i doktorantów. Zajęcia odbywać się będą w formule hybrydowej. Jak zapowiedział rektor w listopadzie UPJP II przejdzie międzynarodową wizytację watykańskiej agencji ds. ewaluacji i promocji jakości uniwersytetów i wydziałów kościelnych, a siedem dyscyplin naukowych wiosną 2022 zostanie poddanych ewaluacji. - Mamy nadzieję, że nie tylko utrzymamy wysoką ocenę w tych dyscyplinach, w których nadajemy doktoraty, ale także dwie kolejne do nich dołączą - powiedział rektor.

Dodał, że w dniu 8 grudnia obchodzone będzie 40-lecia ustanowienie Papieskiej Akademii Teologicznej przez Jana Pawła II, a w styczniu 625-rocznica założenia Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej.

Piotr Ćwik odczytał list od prezydenta, w który Andrzej Duda życzył społeczności UPJP2, by "rok akademicki przebiegał bez zakłóceń". "Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci: poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis ludzkiej aktywności to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elity i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu" - podkreślił Andrzej Duda. Zapewnił, że z uwagą śledzi debatę o przyszłości badan naukowych i studiów w Polsce. "Liczę na to, że zbliżająca się ewaluacja okaże się przedsięwzięciem obiektywnie określającym jakość i dorobek instytucji naukowych" - dodał.

"Pakiet wolności akademickiej"

Premier Mateusz Morawiecki w liście przedstawionym przez wojewodę Łukasza Kmitę wyraził nadzieję, że uczelnie wrócą do sposobu funkcjonowania sprzed pandemii i relacji mistrz-uczeń. Dodał, że już wkrótce będzie można obserwować efekty opracowanego przez MEN "pakietu wolności akademickiej". "Jestem przekonany, że to dokument kluczowy dla umocnienia autonomicznej debaty na uczelniach i zapewnienia swobodnego rozwoju nauki" – podkreślił premier. Dodał, że zależy mu na współpracy uczelni z biznesem oraz na realizacji badań na poziomie międzynarodowym.

Sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki mówił, że "żyjemy w czasach, kiedy pojęcie prawdy zostało spostponowane" i "wykluczone z obiegu naukowego", a zyskało miano "narracji". Zapewnił, że MEN będzie wspierać te uczelnie i "miejsca kultu nauki i prawdy, które przysługują się nie w perspektywie doraźnych korzyści materialnych, ale odgrywają fundamentalną rolę w wymiarze aksjologicznym".

Wykład inauguracyjny wygłosił doktor honoris causa UPJPII Carl A. Anderson z zakonu Rycerzy Kolumba.

