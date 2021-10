- To działania, a nie zaklęcia i to co mówią rządzący prowadzą nas do osłabienia pozycji w UE, do bycia "czarną owcą w oślej ławce", a w efekcie, po serii takich zdarzeń może to doprowadzić do wyjścia Polski z UE lub wyprowadzenia się Unii z Polski - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w "Graffiti".

Prowadzący Grzegorz Kępka poprosił Władysława Kosiniaka-Kamysza o komentarz do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który w Sejmie mówił, że polexit jest tak samo realny jak Yeti lub potwór z Loch Ness

- To ciekawe przesłanie dla Ryszarda Terleckiego, bo on ten temat wznowił. To działania, a nie zaklęcia i to co mówią rządzący prowadzą nas do osłabienia pozycji w UE, do bycia "czarną owcą w oślej ławce", a w efekcie, po serii takich zdarzeń może to doprowadzić do wyjścia Polski z UE lub wyprowadzenia się Unii z Polski - powiedział.

Jak przyznał wystąpienie Mateusza Morawieckiego było jedynie "wystąpieniem dla TVP Info, żeby wyciąć fragmenty". Lider Ludowców skrytykował również fakt, że wystąpienie premiera trwało 30 minut, a posłowie mogli zgłaszać jedynie minutowe wnioski formalne. - Gdyby premier chciał poważnej rozmowy, to poprosiłby o debatę - przyznał.

Szef PSL dodał, że podczas swojego przemówienia premier zapomniał, kto nie poparł Krajowego Planu Odbudowy. - Pan premier zapomniał, że Solidarna Polska i ministrowie głosowali przeciw. Mówi do nas "to wy nie poparliście KPO", do nas, którzy głosowaliśmy "za". Nie widzi tych, którzy w jego rządzie są najbardziej antyunijnym ugrupowaniem w Polsce - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Wszyscy sobie zaczynają robić żarty"

Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował wystąpienie Krzysztofa Gawkowskiego (Nowa Lewica), który blokował mównicę sejmową i chciał odsłuchać "Odę do radości", czyli nieoficjalny hymn UE.

- Uważam, że happeningi są czasem ciekawe, ale niekoniecznie na sali sejmowej - powiedział.

Odniósł się również do przemówienia Klaudii Jachiry (Koalicja Obywatelska), która zaprezentowała swoją wersję "Roty" Marii Konopnickiej. Pieśń ta jest hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Ciężko to komentować. To nie przystoi w polskim Sejmie. Przeinaczanie utworu, który był symbolem walki o wolność, o Polskę, o prawo do nauczania języka polskiego, o to aby nie utracić swojej tożsamości, utwór który pretendował do hymnu Polskiego jest objęty szacunkiem. To pieść wszystkich Polaków, która jest śpiewana na stojąco. Jest mi przykro, że tak została przeinaczona i wykorzystana politycznie. Ta pieśń ma łączyć, a nie dzielić Polaków - dodał Kosiniak Kamysz.

Zdaniem szefa PSL, po takich wystąpieniach, wniosek o samorozwiązanie Sejmu "nie tylko z powodów politycznych, ale również estetycznych jest już chyba bardzo potrzebny"

- Wszyscy sobie zaczynają robić żarty - podsumował. Jak przyznał Kosiniak-Kamysz, aby przeforsować taki wniosek potrzebne będzie 307 głosów. - Rozumiem, że cała opozycja głosuje "za". Skoro rządzący mówią, że są silni, zwarci i gotowi do zwycięstw, to niech się zmierzą. Zobaczymy, czy więcej jest Polaków głosujących na PiS, czy tych, którzy chcą Polski w UE. To będzie swego rodzaju plebiscyt. Jak się będą bali to znaczy, że są przekonani o tym, że przestaną rządzić - przekonywał.

Jak przyznał "PSL jako najstarsza partia stara się szukać rozwiązań politycznych". - My przynajmniej przedkładamy jakieś pomysły, które nie są łatwe, ale jeśli nie będziemy ich przedkładać, to jaka jest nasza rola w parlamencie? Czy tylko śpiewanie i happeningi, czy przedstawianie konkretnych pomysłów? My zajmujemy się konkretami, a inni działaniami artystycznymi - przyznał PSL.

PSL poparło budowę zapory

Grzegorz Kępka zapytał Władysława Kosiniaka-Kamysza o to, dlaczego PSL poparł wniosek o budowę muru na granicy z Białorusią.

- Postawiliśmy warunki, że to nie ma być mur średniowieczny. Ma być w to zaangażowana Unia Europejska. Część rzeczy będzie poprawiona w Senacie - powiedział lider PSL. Dodał, że stan wyjątkowy nie pomógł, więc konieczne jest szukanie innych rozwiązań.

- Jesteśmy za bezpieczeństwem polskiej granicy i nie będziemy nikomu przeszkadzać. My tutaj dajemy taką możliwość, żeby nowoczesne, cyfrowe technologie, noktowizja, czujniki zostały zastosowane - powiedział.

Mur na granicy

Projekt zgłoszony przez MSWiA był rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym i tego samego dnia trafił do Sejmu. Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa ma umożliwić pilną budowę zapory w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią.

Za przyjęciem ustawy autorstwa MSWiA był klub PiS. Ustawę poparł też klub PSL-Koalicja Polska, a ponadto: Konfederacja i koła Porozumienie, Kukiz'15, Polskie Sprawy. Przeciwko była Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050.

Regulacja określa zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją, Ukrainą). Inwestycja będzie celem publicznym. Ustawa zakłada m.in., że nie będą do niej stosowane przepisy odrębne, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z budową bariery nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych

