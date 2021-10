"Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart!" - wyrecytowała posłanka Klaudia Jachira z sejmowej mównicy. Według niej, pewnie tak brzmiałby słowa "Roty", gdyby Maria Konopnicka pisała ją dzisiaj.

"Zmieniając tekst »Roty« chciałam zwrócić uwagę liderów opozycji, żeby nie czekali na boską interwencję, tylko zaczęli działać razem" - napisała w mediach społecznościowych Jachira. Dołączyła nagranie ze swojego przemówienia w Sejmie.

"Tak nam dopomóż" Tusk, Lempart, Biedroń, Hołownia, Kosiniak

– Gdyby Maria Konopnicka pisała "Rotę" dzisiaj, to pewnie brzmiałaby ona tak: Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart! –słyszymy na nagraniu.

ZOBACZ: Byłam do tego szkolona - Klaudia Jachira będzie przemawiać w Sejmie, nawet jeśli wyłączą mikrofon

– Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń! – dodaje posłanka.

"Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz"

Posłanka nawiązała także do polityków partii rządzącej - prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka: "Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił. Unijny wstanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski!"

Zmieniając tekst Roty chciałam zwrócić uwagę liderów opozycji, żeby nie czekali na boską interwencję, tylko zaczęli działać razem. pic.twitter.com/myvcm8CELm — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) October 14, 2021

W sieci pojawiły się pierwsze komentarze, dotyczące wystąpienia. "To jest HIT! Ale ostrzegam, tego się nie odzobaczy. Mimo wszystko warto! Enjoy" - napisał poseł Konfederacji Artur Dziambor.

To jest HIT! Ale ostrzegam, tego się nie odzobaczy. Mimo wszystko warto! Enjoy 😎 pic.twitter.com/p2WLWj9vCo — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) October 14, 2021

"Rota" Marii Konopnickiej

"Rota" została napisana w 1908 roku przez Marię Konopnicką. Powstała pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Hymn konkurował z "Mazurkiem Dąbrowskiego" o miano hymnu narodowego.

WIDEO - Kołodziejczak: PiS nie przygotował Polski do dwóch transformacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/polsatnews.pl