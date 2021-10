Budowa muru na granicy polsko-białoruskiej to kilkumiesięczny proces, dlatego ustawa w tej sprawie powinna jak najszybciej trafić do prezydenta; mam nadzieję, że nie będzie do niej uchwalonych poprawek - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller był pytany po czwartkowych głosowaniach w Sejmie o kwestię budowy muru na granicy polsko-białoruskiej. Polityk ocenił, że to dobrze, iż ustawa w tej sprawie została dzisiaj uchwalona przez Sejm.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej; zgodnie z regulacją na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 1 mld 615 mln zł.

- Teraz czekamy na działania Senatu, a potem to jest, nie ukrywajmy, proces wielomiesięczny - budowa przez kilkaset kilometrów w trudnym terenie, to zajmie parę miesięcy - ocenił Müller, pytany kiedy powstanie mur. - Nie łudzę się, że Senat wyjątkowo szybko zajmie się tą ustawą; skorzysta zapewne z możliwie długiego terminu. Chciałbym się zdziwić - wtedy ta ustawa będzie mogła być przyjęta szybciej. Liczę, że nie będą do niej przyjęte poprawki, bo wtedy to pozwoli, aby pan prezydent (Andrzej Duda) jak najszybciej mógł dostać tę ustawę do ostatecznego rozstrzygnięcia - powiedział.

Rzecznik rządu podkreślił także, że "polskim obowiązkiem oraz obowiązkiem Polski w Unii Europejskiej, jest zabezpieczanie wschodniej granicy, tym bardziej, że ruchy migracyjne, ta zorganizowana akcja ze strony reżimu Łukaszenki, wspierana przez Federację Rosyjską, może trwać wiele miesięcy, a nawet lat".

Müller pytany, czy strona polska wystąpi do UE o pomoc w budowie muru, odparł, że to cel własny państwa, a środki na niego są zabezpieczone w budżecie na ten rok. Dodał, że w projekcie nowej ustawie budżetowej przewidziane jest także zwiększenie środków przeznaczanych na wsparcie dla uchodźców.

"Na kłamstwa trzeba odpowiadać"

- Na kłamstwa trzeba po prostu odpowiadać i dlatego pan premier dzisiaj zdecydował się na to, żeby dzisiaj w czasie wystąpienia parlamentarnego to podkreślić - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w czwartek po sejmowym wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego, w którym szef rządu odniósł się do zarzutów opozycji, że obóz rządzący chce doprowadzić do wyjścia Polski z UE.

Dodał, że ze strony opozycji słychać tylko, że "premier jest kłamcą i hipokrytą". - Tylko to ze strony opozycji słyszymy. My powołujemy się na konkretne wyroki, orzeczenia, pokazujemy przykłady innych krajów, natomiast opozycja potrafi tylko powiedzieć, że to jest nieprawda - wyliczał Müller, odnosząc się do argumentacji premiera w sprawie wyroku Trybunały Konstytucyjnego dotyczącego wyższości konstytucji nad prawem unijnym.

- Brak argumentacji, brak wskazania, jak w ogóle wygląda debata w Unii Europejskiej na temat tego, jak organy Unii w ogóle powinny funkcjonować, a myślę, że to jest sedno tego sporu, który dzisiaj się toczy, nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii - ocenił rzecznik rządu.

Müller zapowiedział również, że podczas planowanego na następny wtorek wystąpienia premiera w Parlamencie Europejskim w Strasburgu "będą podkreślane na pewno te decyzje, które podejmowały też inne trybunały i sądy, ponieważ Polska, tak jak każdy inny kraj Unii Europejskiej, powinna być traktowana w sposób taki sam sposób: państwa w Unii Europejskiej są równe, według określonych zasad, które przyjęły w traktatach unijnych, i tych traktatów należy po prostu przestrzegać".

