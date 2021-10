- Obywatel Iraku – ojciec 4 dzieci (8, 10, 13, 14 lat) ujawniony w sobotę 09.10 przez grupę aktywistów oraz dziennikarzy w miejscowości Nowa Łuplanka (woj. podlaskie, pow. białostocki), wczoraj po raz kolejny zadeklarował, że celem jego podróży nie jest Polska a Wielka Brytania - przekazała we wtorek rzecznik SG.

Straż Graniczna o decyzji mężczyzny

Aktywiści alarmowali Straż Graniczną, że cudzoziemiec i jego dzieci chcą złożyć wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce.

- Po zabraniu do pomieszczeń Straży Granicznej mężczyzna kilkukrotnie oznajmił, że nie chce pozostać w Polsce - zaznaczyła ppor. Michalska.

ZOBACZ: Kalisz. Strażacy uratowali nieprzytomną 20-latkę, która zatruła się tlenkiem węgla

Na miejsce przyjechała pełnomocnik z Fundacji Ocalenie, która rozmawiała długo z cudzoziemcem. Jak podkreśliła rzecznik, "pomimo rozmów, mężczyzna stanowczo oświadczył, że nie chce pomocy od Polski i nie będzie składał wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce".

- Złożył też w tej sprawie pisemne oświadczenie - dodała.

Irakijczyk zostanie odesłany do kraju?

- Po wykonaniu niezbędnych czynności zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczeniu mężczyzny razem z dziećmi w ośrodku dla cudzoziemców, gdzie przez najbliższe tygodnie będzie oczekiwał na decyzje zobowiązującą go do powrotu do swojego kraju - przekazała ppor. Anna Michalska.

ZOBACZ: Straż Graniczna: kolejne strzały przy granicy Polski z Białorusią

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października prezydent podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.

WIDEO - AgroUnia blokuje zakład Anwil we Włocławku. "Kraj chorych cen" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/PAP