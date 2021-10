"Legia Warszawa informuje, że pomimo trwających od ponad tygodnia starań Klubu, stosowne włoskie organy utrzymały decyzje o niesprzedawaniu biletów obywatelom polskim na mecz SSC Napoli – Legia Warszawa, który odbędzie się w Neapolu w dniu 21 października. Uznajemy takie działania za całkowicie niezasadne i dyskryminujące" - napisano w komunikacie Legii.

"To decyzja skandaliczna, całkowicie nieuzasadniona"

Klub poinformował, że początkowo zakaz dotyczył "szeregu różnych meczów na terenie Włoch" i że rozmowy ze stroną włoską trwały od 6 października. Podziękował także za wsparcie swoich działań Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP i Ambasadzie RP w Rzymie.

"Niestety, we wtorek 12 października otrzymaliśmy kolejną decyzję, tym razem obejmującą jedynie mecz SSC Napoli – Legia Warszawa i polskich obywateli. To decyzja skandaliczna, całkowicie nieuzasadniona i pozbawiająca naszych kibiców w pełni przysługującego im prawa do wspierania swojej drużyny podczas meczów wyjazdowych. Jest to niezgodne z duchem sportowej rywalizacji i wartościami, na których opiera się europejski futbol" - podkreślono w komunikacie.

ZOBACZ: Polska przekazała 55 tys. szczepionek Kirgistanowi. "Darowizna dla partnerów zagranicznych"

Legia zaznaczyła, że w środę wysłała kolejne pismo do Napoli, domagając się cofnięcia decyzji w sprawie biletów. Klub wskazał również, że przyznano mu dwa razy mniejszą niż rekomendowana w wytycznych UEFA pulę biletów dla oficjalnych gości, sponsorów oraz partnerów biznesowych.

Legia gotowa przyjąć kibiców z Włoch

"Jednocześnie informujemy, że Legia Warszawa jest gotowa przyjąć na swoim stadionie kibiców SSC Napoli i jest do tego w pełni przygotowana organizacyjnie" - dodano na zakończenie komunikatu.

Ze swojej strony Napoli powołało się na decyzję prefektury Neapolu.

"Prefektura Neapolu zakazała sprzedaży biletów wstępu na stadion im. Diego Armando Maradony mieszkańcom Polski na mecz Napoli - Legia, zaplanowany na 21 października" - napisano na Twitterze SSC Napoli.

ZOBACZ: Badania nad doustnym lekiem na Covid-19. Testy prowadzone są w Polsce

W Lidze Europy piłkarze Legii spisują się na razie znakomicie. W pierwszej kolejce wygrali w Moskwie ze Spartakiem 1:0, a w drugiej w takim samym stosunku pokonali u siebie Leicester City.

WIDEO - Czas na galę KSW 53 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap