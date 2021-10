Niezatrzymanie się do kontroli, jazda pod prąd, z niedozwoloną prędkością, uszkodzenie trzech pojazdów - to tylko kilka wykroczeń, jakich dopuścił się 18-latek, którego po pościgu ulicami Łodzi zatrzymała policja. Okazało się też, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania.