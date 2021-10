Chodzi o sprawę tzw. rozszerzonego samobójstwa, do którego doszło w marcu br. w Chałupkach k. Rudnika nad Sanem (Podkarpackie).

Decyzja prokuratury ws. rozszerzonego samobójstwa

41-letnia matka Magdalena V. nożem zabiła swoją 6-letnią córkę i 4-letniego syna, a następnie popełniła samobójstwo. Dzieci zgodnie z wyrokiem sądu miały wrócić pod opiekę ojca do Niemiec, gdzie się urodziły i wcześniej mieszkały.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prok. Andrzej Dubiel poinformował w środę, że śledztwo w zakresie zabójstwa dzieci zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy, czyli matki dzieci.

Prokuratura w trakcie czynności sprawdzała także, czy Magdalenę V. ktoś namawiał do popełnienia samobójstwa; w tym zakresie śledztwo zostało także umorzone z braku dowodów na udział osób trzecich.

Spór o dzieci

W ubiegłym roku 41-letnia Magdalena V. wraz z dziećmi wróciła z Niemiec do kraju i zamieszkała z nimi u swoich rodziców w Chałupkach. Wcześniej cała rodzina mieszkała w Niemczech. Tam urodziły się dzieci, a ojciec ma obywatelstwo niemieckie.

W związku z wyjazdem matki z dziećmi z Niemiec ich ojciec wystąpił do sądu o ich powrót do ich rodzinnego kraju. Sąd Okręgowy w Rzeszowie nakazał matce powrót dzieci do ich stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. W związku z tym Magdalena V. miała przekazać dzieci ojcu.

Ojciec dzieci w marcu br. z nakazem sądu oraz w towarzystwie kuratora sądowego i psychologa przyszedł po dzieci, ale nie wszedł do domu, czekał na zewnątrz. Wraz z nim zostali też policjanci, którzy asystowali kuratorowi, ale na jego prośbę nie weszli do środka.

Tragedia w Chałupkach

- Do domu wszedł kurator sądowy i psycholog. Wówczas kobieta, pod pozorem ostatnich przygotowań dzieci do podróży, weszła z nimi do łazienki i zamknęła drzwi na zamek - opowiadał wówczas prok. Dubiel.

Dodał, że gdy z wewnątrz zaczęły dobiegać odgłosy szarpaniny, szamotaniny otworzono łazienkę, ale było za późno.

- W łazience znaleziono ciała matki i dzieci. Wszyscy mieli rany kłute klatek piersiowych. Wezwano pogotowie, podjęto reanimację, ale ich życia nie udało się uratować - zaznaczył prokurator.

Z głównego śledztwa prokuratura wyłączyła do odrębnych postępowań wątek dotyczący niedopełnienia obowiązków służbowych przez policjantów i kurator sądowego, którzy mieli przymusowo odebrać dzieci od matki i oddać je pod opiekę ojca. Chodzi o to, że policjanci na prośbę kuratora nie weszli do domu i nie asystowali przy wykonywaniu czynności odbierania dzieci.

zma/PAP