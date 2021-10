Mamy 2118 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodano, minionej doby zmarło 49 pacjentów.

Mamy 2 118 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: lubelskiego (493), mazowieckiego (326), podlaskiego (234), pomorskiego (150), zachodniopomorskiego (132), łódzkiego (108), małopolskiego (99), dolnośląskiego (94), warmińsko-mazurskiego (92), podkarpackiego (78), śląskiego (75), wielkopolskiego (65), kujawsko-pomorskiego (61), świętokrzyskiego (34), lubuskiego (25), opolskiego (20).

32 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 14 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 35 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 2 925 425/ 75 918 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Mamy 2 118 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (493), mazowieckiego (326), podlaskiego (234), pomorskiego (150), zachodniopomorskiego (132), łódzkiego (108), małopolskiego (99), dolnośląskiego (94), warmińsko-mazurskiego (92), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 12, 2021

Ponad 2,5 tys. osób w szpitalach

W szpitalach jest 2 615 osób z COVID-19, w tym 239 pacjentów podłączonych do respiratorów - podało we wtorek 12 października Ministerstwo Zdrowia. 12 września hospitalizowanych było 675 chorych z COVID-19.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7 551 łóżek i 795 respiratorów.

ZOBACZ: Koronawirus: 7 pewnych objawów. Dwa z nich kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 104 753 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 670 180 zakażonych.

Rzecznik resortu zdrowia: 90 proc. zakażonych to osoby niezaszczepione

- W większości przypadków, ocieramy się o granicę 90 proc., to osoby niezaszczepione, zdarzają się oczywiście osoby, który przyjęły preparaty, osoby z reguły starsze, po 80. roku życia, osoby schorowane - powiedział we wtorek w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - One i tak szybciej wychodzą ze szpitali niż niezaszczepieni - zaznaczył.

Dodał, że najwięcej zakażeń notowanych jest w województwach o najmniejszym poziomie wszczepienia. - Tyko dziś 25 proc. zakażeń pochodzi z Lubelszczyzny - zaznaczył.

ZOBACZ: Rzecznik resortu zdrowia: 90 proc. zakażonych to osoby niezaszczepione

Przypomniał, że dorosła populacja Polaków jest wyszczepiona w 63 proc. - Tylko dziś aż jedna czwarta zakażeń pochodzi z Lubelszczyzny, to województwo o jednym z najmniejszych poziomów wyszczepienia - przekazał.

- W porównaniu do sytuacji sprzed roku mamy teraz ponad 2600 zajętych łóżek, rok temu było to ponad 5600 łóżek - oceniał.

WIDEO - Krzyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przerwane wystąpienie premiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl