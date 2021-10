- W większości przypadków, ocieramy się o granicę 90 proc., to osoby niezaszczepione - powiedział we wtorek w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że najwięcej zakażeń notowanych jest w województwach o najmniejszym poziomie wszczepienia. - Tyko dziś 25 proc. zakażeń pochodzi z Lubelszczyzny - zaznaczył.

- W większości przypadków, ocieramy się o granicę 90 proc., to osoby niezaszczepione, zdarzają się oczywiście osoby, który przyjęły preparaty, osoby z reguły starsze, po 80 roku życia, osoby schorowane - mówił rzecznik resortu zdrowia. - One i tak szybciej wychodzą, ze szpitali, niż niezaszczepieni - zaznaczył.

Przypomniał, że dorosła populacja Polaków jest wyszczepiona w 63 proc. - Tylko dziś aż jedna czwarta zakażeń pochodzi z Lubelszczyzny, to województwo o jednym z najmniejszych poziomów wyszczepienia - przekazał.

WIDEO: Wzrost przypadków o 60 proc. Niemal wszyscy zakażeni to osoby niezaszczepione

- W porównaniu do sytuacji sprzed roku mamy teraz ponad 2600 zajętych łóżek, rok temu było to ponad 5600 łóżek - oceniał. Poinformował, że "dzisiejsze liczby będą o 60 proc. większe niż tydzień temu".

Co ze szkołami?

Rząd chce utrzymać naukę stacjonarną. Dlatego w najbliższej przyszłości nie ma szans, byśmy systemowo kierowali dzieci i młodzież na naukę zdalną - powiedział w poniedziałek w Sygnałach Dnia Polskiego Radia minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

Dzieci chodzą i będą chodziły do szkół stacjonarnie. Dane z piątku (...) pokazują, że zaledwie 22 szkoły w Polsce w całości były przez tych kilkanaście dni na kwarantannie, a 22 tys. szkół pracowało normalnie, stacjonarnie. W 500 szkołach mieliśmy pojedyncze przypadki kierowania na naukę zdalną na kilkanaście dni, w związku z kwarantanną - powiedział Czarnek.

ZOBACZ: Opole. Nauczyciel zakażony koronawirusem. Ponad stu uczniów na kwarantannie

Minister zwrócił uwagę, że "w przytłaczającej większości, w 98 proc. szkół., lekcje odbywały się normalnie".

- I to się nie zmienia od prawie 1,5 miesiąca - dodał. - Nie ma szans w najbliższej przyszłości na to, żebyśmy systemowo dzieci znów przekazali rodzicom i zamknęli w czterech ścianach. Absolutnie nie ma na to szans. Dzieci i młodzież będą chodzili stacjonarnie do szkół - zapewnił Czarnek.

laf/Polsat News