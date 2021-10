Czechy. Media: Babisz może być kandydatem na prezydenta

Wynik wyborów parlamentarnych i przejście Andreja Babisza do opozycji może doprowadzić do zgłoszenia jego kandydatury w najbliższych wyborach prezydenckich, pisze poniedziałkowa prasa. Media donoszą też o nowych posłach, którzy po raz pierwszy dostali się do parlamentu. Wśród nich znaleźli się poseł Kral czyli król i poseł Major.