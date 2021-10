Wynik wyborów parlamentarnych i przejście Andreja Babisza do opozycji może doprowadzić do zgłoszenia jego kandydatury w najbliższych wyborach prezydenckich, pisze poniedziałkowa prasa. Zdaniem dziennika "E15" tylko tak może on zapewnić utrzymanie dotacji dla swojej byłej firmy "Agrofert".