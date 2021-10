Wartość umów na kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych w II kw. tego roku wyniosła 22,2 mld zł i była wyższa o ok. 4,9 mld zł (27,9 proc.) wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz wyższa o ok. 9,2 mld zł (71 proc.) względem drugiego kwartału 2020 r. - wynika z danych NBP.

Jak informuje Narodowy Bank Polski, wyniki ankiety przeprowadzonej przez bank centralny na temat sytuacji na rynku kredytowym w drugim kwartale 2021 roku wskazują, że banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych pod wpływem prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym i presji konkurencyjnej oraz obniżyły w stosunku do poprzedniego kwartału wymóg dotyczący udziału własnego kredytobiorcy.

ZOBACZ: Stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję. Kiedy stopy procentowe mogą wzrosnąć?

Jak informuje bank centralny, banki jednocześnie podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku.

Według danych NBP w końcu czerwca 2021 r. stan kredytu mieszkaniowego udzielonego przez banki dla gospodarstw domowych wyniósł 486,9 mld zł, tj. był wyższy o 6,2 mld zł względem poprzedniego kwartału oraz wyższy o ok. 24,0 mld zł względem końca czerwca 2020 r. (wzrost r/r o 5,2 proc., podczas gdy w II kw. 2020 r. wzrost wyniósł 8,5 proc.).

Wzrost stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o wzroście stóp procentowych. Od ponad roku główna stawka oprocentowania w NBP wynosiła 0,1 proc. Podwyżka głównej stawki do 0,5 proc. oznacza, że oprocentowanie depozytów, lokat oraz pożyczek i kredytów wzrośnie. "Inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano" - przekazała RPP w środę.

ZOBACZ: Stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję. Kiedy stopy procentowe mogą wzrosnąć?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa lombardowa została podniesiona do 1,00 proc. z 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa została pozostawiona bez zmian i wynosi 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli podniesiona została do 0,51 proc. z 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w skali rocznej.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do 2,0 proc.

WIDEO - Krzyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przerwane wystąpienie premiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP