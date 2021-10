Efekt lockdownu? Gwałtownie wzrasta liczba infekcji u dzieci

Trudno znaleźć wolny termin wizyty u pediatry, zapełniają się oddziały szpitalne. Po miesiącach izolacji i ograniczania kontaktów międzyludzkich dzieci łapią intensywnie infekcje, również te, których sezon zwykle zaczynał się dopiero w grudniu - ostrzega sobotnia "Gazeta Wyborcza".

Brak wolnych terminów u pediatrów

"W LuxMedzie, nawet szukając w rejestracji internetowej tuż po północy, nie da się znaleźć wolnego terminu u pediatry. Wszystkie są zajęte na najbliższych kilka dni" - powiedział dziennikowi ojciec 7-latki z Warszawy. "Tak źle o tej porze roku jeszcze nie było. W przedszkolu syna wszystkie dzieci już są chore" - dodał mężczyzna.

Według gazety przed gabinetami pediatrów zrobiło się tłoczniej niż zwykle na początku października. W przychodniach Medicover w tym i ubiegłym miesiącu, pediatria była jedną z dwóch, obok interny, najbardziej obleganą specjalizacją.

"Odnotowujemy bardzo duży wzrost liczby zachorowań u młodych pacjentów. Liczba infekcji we wrześniu i październiku, porównując do średniej z ostatnich czterech lat, jest wyższa o około 30 proc." - powiedział dziennikowi Wojciech Sobczak-Wojeński z biura prasowego Medicoveru.

"Więcej pracy mają również lekarze w szpitalach" - pisze dziennik. "Na oddziałach szpitalnych widzimy zwiększony napływ dzieci zakażonych wirusami oddechowymi, zwłaszcza wirusem RSV, co jest dla nas sporym zaskoczeniem" - powiedział pediatra i immunolog dr Wojciech Feleszko z kliniki pneumonologii i alergologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wirus RSV zaskoczył szpitalnych pediatrów, bo zwykle przypadki zakażenia nim pojawiały się dopiero na przełomie grudnia i stycznia.

Po otwarciu szkół "miejsce" dla wirusów

Według "GW", to dowód na to, że obecny wysyp infekcji oddechowych może mieć związek z poziomem obostrzeń antycovidowych. "W 2020 r. dużo bardziej skrupulatnie przestrzegaliśmy zasad higieny i ograniczaliśmy kontakty międzyludzkie, więc liczba wszelkich infekcji wirusowych była niższa. Żłobki i przedszkola okresowo były co prawda otwierane, ale rodzice bardziej uważali, nie posyłali tam dzieci, gdy były chore. Teraz, wraz z otwarciem szkół, zrobiło się miejsce dla wielu wirusów, w tym wspomnianego RSV" - uważa dr Wojciech Feleszko.

Zdaniem lekarza, to właśnie rodzice i starsze rodzeństwo przedszkolaków mogą być odpowiedzialni za intensywne roznoszenie infekcji. "Dzieci wróciły do szkół, dorośli zintensyfikowali kontakty międzyludzkie. Jeśli zakażą przedszkolaka, to już krótka droga, by infekcja rozniosła się w całej grupie przedszkolnej, gdzie maluchy przecież nie trzymają dystansu społecznego. Stąd wysyp infekcji właśnie w tej grupie wiekowej" - mówi dr Feleszko.

