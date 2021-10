Białoruski charge d'affaires wezwany do polskiego MSZ

Charge d'affaires Ambasady Republiki Białorusi w Polsce Alaksandr Czasnouski został w piątek wezwany do polskiego MSZ. Sprawa ma związek z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Początkowo stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni; został przedłużony o kolejne 60 dni.

Od sierpnia polska Straż Graniczna udaremniła ponad 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a 1,5 tys. osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla cudzoziemców. Tylko we wrześniu 7535 razy próbowano sforsować granicę.

W piątek rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała, że patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy razem z SG patrolują granicę. Jak zaznaczyła, prawdopodobnie strzały te oddano przy użyciu ślepej amunicji. Nikomu nic się stało.

Białoruś zrzuca odpowiedzialność na Polskę

Rzecznik białoruskiego MSZ zarzucił polskiej stronie, że na terytorium Polski "uchodźcy są bici do półśmierci, nielegalnie wypychani poza granicę i nie żałuje się nawet niepełnosprawnych dzieci", a także że polskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na granicy, "by to ukryć". Jego zdaniem Polska ignoruje decyzje organizacji międzynarodowych.

Kolejna próba dostarczenia pomocy humanitarnej

We wtorek wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował, że do władz Białorusi została skierowana kolejna nota z propozycją wysłania przez Polskę konwoju humanitarnego dla migrantów na granicy, a ciężarówki są gotowe do wyjazdu.

W środę rzecznik białoruskiego MSZ Anatol Hłaz oświadczył, że "propozycja Polski to politykierstwo i retoryka populistyczna, niezwiązana z realnością i sytuacją". Zdaniem Hłaza "w pospiesznych jednostronnych decyzjach polskich władz, by wysłać coś bez sensu, prośby czy choćby zgody partnera, to przejaw konkretnego lekceważenia białoruskiej państwowości i suwerenności".

Ochrona granicy 🇵🇱🇧🇾 w wydaniu białoruskich służb. Nielegalni imigranci dostają dokładne instrukcje jak i gdzie mają przekroczyć granicę.#zgranicy #PSGKuźnica pic.twitter.com/SpwoS7M1YU — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 7, 2021

mad/PAP