Marcin Przydacz ocenił, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest bardzo napięta. Jak stwierdził "Alaksandr Łukaszenka chce destabilizować UE i Polskę".

- Dopóki ten temat będzie wzbudzał sensację w kraju, tak długo Łukaszenka będzie ściągał imigrantów, by próbować ich "przepchnąć" na granicę UE - powiedział w "Graffiti" Marcin Przydacz.

Jak dodał wiceszef MSZ, "mamy informację o kilku tysiącach osób znajdujących się na Białorusi, które ściągnął Łukaszenka do swojego kraju".

- Trudno jest przewidzieć jak ta sytuacja się rozwinie. Według naszych informacji na Białorusi nadal lądują samoloty z imigrantami - dodał Przydacz.

Kampania informacyjna

Marcin Przydacz przekazał, że polskie placówki dyplomatyczne otrzymały polecenie, by za pomocą mediów społecznościowych oraz mediów zagranicznych informować, ze Polska granica jest niedostępna.

- Równolegle do działań informacyjnych, nasi dyplomaci otrzymali zadanie, by rozmawiali bezpośrednio z rządami krajów, z których przybywają imigranci, by również one włączyły się w kampanię informacyjną - powiedział wiceszef MSZ.

- Ważne, jest by państwa, z których pochodzą migranci, informowały obywateli chcących wyemigrować, że mogą paść ofiarą oszustwa ze strony Alaksandra Łukszenki - dodał Przydacz.

Relacje z UE

- Dyrektor Frontexu Fabbrice Leggeri przyznał, że jest pod wrażeniem działań polskiej Straży Granicznej - stwierdził Przydacz.



