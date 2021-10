Do niecodziennego zdarzenia doszło w Nadleśnictwie Orneta (woj. warmińsko-mazurskie). Służby ratunkowe zostały powiadomione o płonącym quadzie, który znajdował się na drodze leśnej na terenie Leśnictwa Komasy.

Na miejsce przybyły m.in. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ornety i Henrykowa, które błyskawicznie ugasiły pojazd. Na szczęście ogień nie przeniósł się na otaczający las.

Obok straty quada właściciel otrzymał mandat od Straży Leśnej za wjazd do lasu i stworzenie zagrożenia pożarowego.

- Jednak można uznać, że był to stosunkowo niski wymiar kary w porównaniu z tym, co mogło by się wydarzyć, gdyby zapalił się las - stwierdzili miejscowi leśnicy.

Lasy Państwowe przypominają, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

