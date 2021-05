Niedaleko Ostrołęki w zderzeniu quada z ciężarówką zginał 25-letni kierowca. Czterokołowiec po wypadku zapalił się i doszczętnie spłonął. Ranny pasażer został przewieziony do szpitala. Droga wojewódzka nr 645 z Łysych do Myszyńca została zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, informując, że utrudnienia potrwają do godzin południowych.