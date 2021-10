Tydzień temu odnotowano 1234 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa i śmierć 22 pacjentów. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia choroby z innymi schorzeniami zmarło 16 zakażonych.

- Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza - przekazał Kraska.

Dodał, że dane powinny skłonić wszystkie niezaszczepione osoby do udania się do punktu szczepień.

Waldemar Kraska: przekroczyliśmy liczbę dwóch tysięcy pacjentów w szpitalach

- Naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić, więc apeluję do wszystkich państwa: zaszczepmy się, bo widzimy, że czwarta fala zdecydowanie przyspiesza w tych województwach, gdzie osób zaszczepionych jest najmniej, czyli woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie - wymienił.

Kraska powiedział, że taka sytuacja przekłada się na liczbę osób trafiających do szpitali.

- Tutaj też przekroczyliśmy już liczbę dwóch tysięcy pacjentów, 2013 dokładnie mamy w tej chwili w polskich szpitalach pacjentów z COVID-19. Także przybywa osób, które przebywają na oddziałach intensywnej terapii, podłączone do respiratorów – powiedział Kraska.

Zaapelował o to, aby pamiętać o noszeniu maseczek, o zachowaniu dystansu i o dezynfekcji.

- Naprawdę to są proste metody, o których powinniśmy codziennie pamiętać, a myślę, że już zapomnieliśmy – dodał.

"Nie planujemy obostrzeń w gospodarce"

- My nie planujemy jakichś obostrzeń jeżeli chodzi o gospodarkę. Myślę, że w tej chwili żadnego kraju w Europie na to nie stać. Jeżeli będziemy reagowali to oczywiście punktowo, w skali powiatowej. Mam nadzieję, że do takich obostrzeń nie dojdzie – poinformował Kraska.

Dopytywany o to, co oznacza reagowanie punktowo, sprecyzował, że będą to decyzje podejmowanie lokalnie przez stacje sanitarne i będą dotyczyć np. szkół czy imprez.

- To będą bardzo indywidualne decyzje, nie ogólnopolskie, ale właśnie powiatami lub miastami. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja – zaznaczył.

Poproszony o ocenę tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna po 1 listopada i czy wówczas należy spodziewać się skokowej liczby nowych przypadków, podkreślił, że jesteśmy w innej sytuacji niż rok temu.

- Wtedy nie było szczepionki, nie szczepiliśmy się. W tej chwili jest ileś osób, które są zaszczepione, które już przechorowały. Troszkę to już jest inna sytuacja epidemiologiczna. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy po 1 listopada ten wzrost nastąpi. Na pewno ta nasza mobilność, przemieszczanie się, nie będzie służyło poprawie sytuacji – mówił

