Dziennikarze programu Schemy, który jest wspólnym projektem Radia Swoboda i telewizji UA: Perszyj, zostali napadnięci podczas wywiadu z szefem zarządu państwowego banku Ukreksimbank - napisało w poniedziałek wieczorem Radio Swoboda na swym portalu. Według tego źródła prezesowi nie spodobało się jedno z zadanych pytań. Nakazał ochronie "zabrać kamery" i "zabrać z nich kasety" - dodano.

Pracownicy banku zastosowali siłę fizyczną wobec operatora, zabrali mu kamery, karty pamięci i usunęli nagranie. Ekipa była zablokowana w gabinecie prezesa, który był obecny w pomieszczeniu. Po godzinie reporterom zwrócono sprzęt, ale nagrania było usunięte.

Dziennikarze zwrócili się na policję. Wszczęto postępowanie z artykułu dotyczącego utrudniania działalności dziennikarskiej.

Oskarżyli ich o prowokację

Ukreksimbank odrzuca wersję dziennikarzy, oskarżając ich o prowokację i próbę pozyskania informacji stanowiącej tajemnicę bankową - pisze Interfax-Ukraina. Bank przekazał ponadto, że rozpatruje możliwość zwrócenia się do organów ścigania.

- Sytuacja jest całkowicie nietypowa. Faktycznie do przestępstwa dochodzi w państwowym banku, w głównej siedzibie, w gabinecie szefa zarządu. Jest to przeszkadzanie dziennikarzom w ich działalności, odebranie zebranego materiału, przetrzymywanie ich jako zakładników albo po prostu nielegalne przetrzymywanie w celu odebrania zebranego materiału, przeprowadzone przeszukanie (...) to bezprecedensowe działanie - podkreślił adwokat projektu Schemy Anatolij Popow.

"Trzeba zrobić wszystko, by było znalezione sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu, z pełnym poszanowaniem dla wartości wolności słowa" - powiedział agencji Interfax-Ukraina minister finansów Serhij Marczenko.

