Asseco wdrożyło cyfrowy podpis na tablecie w punktach sprzedaży Plusa

Klienci sieci Plus mogą w punktach sprzedaży podpisywać umowy na tablecie za pomocą odręcznego podpisu cyfrowego. To nowoczesne, wygodne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie zostało dostarczone przez Asseco. To kolejny etap transformacji cyfrowej Grupy Polsat Plus, dzięki której klienci zyskują dostęp do najnowocześniejszych usług elektronicznych.

Uruchomiony we wszystkich punktach sprzedaży Plusa podpis elektroniczny to oszczędność czasu klientów i uproszczenie procesu zawierania umów. Co więcej ograniczy, a w dłuższym czasie wyeliminuje, zużycie papieru w Plusie.

Wdrożony w Plusie odręczny podpis cyfrowy oparty został dostarczone przez Asseco rozwiązanie SignaturiX, stworzone przez Monolit IT, a obecnie rozwijane przez firmę Xtension. Połączony jest z kwalifikowanymi usługami zaufania Asseco, które gwarantują bezpieczeństwo usługi. Tablety potrzebne do obsługi podpisu dostarczył Samsung, na których zainstalowane są rozwiązania platformy cyberbezpieczeństwa KNOX.

Projekt ten stanowi przykład implementacji strategii "paperless", która jest wspólnie rozwijana z sukcesem od kilku lat. Rozwiązanie integruje się z istniejącymi procesami Grupy Polsat Plus, co wymagało zaprojektowania i wdrożenia zmian w wielu systemach sprzedaży oraz obsługi klienta. Bazuje na połączeniu bezpiecznych technologii dostarczanych przez poszczególnych partnerów projektu.

Wdrożenie podpisu elektronicznego to kolejny etap transformacji cyfrowej Grupy Polsat Plus, w której wspiera nas Asseco, nasz partner technologiczny. Dzięki temu, klienci Plusa mogą korzystać z rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie, które dzięki wyeliminowaniu zużycia papieru, wspierają ochronę środowiska. Elektroniczny podpis to dla klientów przede wszystkim oszczędność czasu, szybkość i wygoda. Od teraz umowy będą podpisywane na tablecie za pomocą rysika i trafią na skrzynki e-mail klientów- mówi Katarzyna Wróbel-Frątczak, Zastępca Dyrektora Sprzedaży i Zarządzania Bazą ds. Rozwoju Sprzedaży i Utrzymania Grupy Polsat Plus.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa danych i obiegu dokumentów, rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi prawne i jest zgodne z unijnym rozporządzenie eIDAS. Klienci zyskują dostęp do dokumentów w formie elektronicznej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Istotną cechą i wyróżnikiem tego rozwiązania jest to, że w zakresie zabezpieczenia autentyczności i integralności podpisu cyfrowego, będzie realizowane w oparciu o kwalifikowaną pieczęć elektroniczną i kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu, dostarczone przez Asseco. Dzięki temu, wygenerowany oraz przesłany klientowi na adres e-mail dokument elektroniczny, będzie stanowić mocny i samodzielny dowód prawny - mówi Artur Miękina z Asseco Data Systems

Usługa jest dostępna we wszystkich Salonach i Punktach Sprzedaży Grupy Polsat Plus.

red./polsatnews.pl