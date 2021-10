Hierarcha zaznaczył, że Kościół katolicki w Polsce deklaruje gotowość włączenia się w poszukiwanie rozwiązań mieszczących się w ramach porządku prawnego.

W komunikacie przekazanym w poniedziałek przez biuro prasowe Episkopatu abp Gądecki wskazał, że chrześcijańskim zadaniem w stosunku do migrantów i uchodźców jest "pomoc medyczna i humanitarna oraz szukanie rozwiązań służących dobru wspólnemu".

"Wrażliwość na los ludzi przybywających do naszego kraju, jak również pomoc medyczna i humanitarna dla migrantów, powinny stać się priorytetem działań zarówno instytucji państwowych, jak i pozarządowych, w tym również Kościołów i wspólnot religijnych" - wskazał Przewodniczący KEP. Zaznaczył, że "humanitarna wrażliwość jest przejawem naszego człowieczeństwa".

"Nie można stygmatyzować"

Przyznał, że "obowiązkiem władz jest wykrycie potencjalnego zagrożenia ze strony osób usiłujących przekroczyć granice państwowe, nie można jednak stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogólnień, mówiąc że każdy uchodźca to potencjalny terrorysta".

Abp Gądecki wyraził jednocześnie wdzięczność wszystkim, którzy służą pomocą potrzebującym.

"Wyrażam wdzięczność Caritas Polska, służbom państwowym, Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu, lokalnym społecznościom, organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym, którzy – na miarę swoich sił i możliwości – służą pomocą ludziom w potrzebie" - czytamy w komunikacie.

Apel o uruchomienie korytarzy humanitarnych

Przewodniczący KEP podkreślił, że "Kościół katolicki w Polsce deklaruje gotowość włączenia się w poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, które – mieszcząc się w ramach porządku prawnego – służyć będą szeroko rozumianemu dobru wspólnemu".

Gądecki zaapelował "o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych, których gotowość koordynacji Caritas Polska deklaruje od 2016 roku". Zaproponował też "rozwiązanie w pełni kontrolowanej relokacji uchodźców opierające się na ich samodzielnej decyzji co do wyboru kraju docelowego".

"To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do migracji w chaosie, za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego łudzenia ludzi dostaniem się do wymarzonego raju w Europie" - wskazał Przewodniczący KEP w komunikacie.

"Międzyludzka solidarność"

Dziękując za pomoc okazaną Afgańczykom kilka tygodni temu, abp Gądecki zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli, aby "służbę i pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę na praktykowanie miłości bliźniego, która jest kamieniem węgielnym naszej wiary".

"Każdy z nas może i powinien stać się w swoim środowisku promotorem międzyludzkiej solidarności" - napisał przewodniczący Episkopatu.

Zachęcił też do modlitwy za migrantów i uchodźców oraz o ducha chrześcijańskiego braterstwa.

