26-latka, która przyznała się do zamordowania trójki swoich dzieci trafi do szpitala psychiatrycznego - zdecydował sąd. Wiadomo, że Paulina N. kilka lat temu leczyła się z powodu problemów z alkoholem. MOPR posiadał też informacje o przemocy ze strony jej partnera.

Zwłoki trójki dzieci: 4-letniego chłopca oraz dziewczynek - 2-letniej i 9-miesięcznej, odnaleziono w czwartek rano w jednym z domów przy ul. Nadbystrzyckiej w centrum Lublina. Na ciała natknęła się babcia dzieci, która przyszła do 26-letniej córki w odwiedziny.

- Czasami mijałem pozostawione przy płocie dziecięce zabawki, ale jej nigdy na oczy nie wiedziałem - mówił "Kurierowi Lubelskiemu" jeden z sąsiadów.

- Gdyby tylko zwróciła się o pomoc, zrobiłbym wszystko, by nie doszło do takiej tragedii. A tak, trzy życia stracone…To był porządny dom i dobrzy ludzie w nim mieszkali, ale już dawno umarli. Potem zaczęli tam pomieszkiwać różni lokatorzy. Do głowy by mi nie przyszło, że może dojść do czegoś takiego - dodał.

Areszt w szpitalu psychiatrycznym

26-letnia Paulina N. została zatrzymana. W piątek usłyszała trzy zarzuty związane z zabójstwem każdego z dzieci. Decyzją Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej dożywocie.

Środek zapobiegawczy będzie realizowany w szpitalu psychiatrycznym.

- Zatrzymana na miejscu zdarzenia 26-latka wczoraj została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Podejrzana o uduszenie 3 swoich dzieci w wieku 4 lat, 2 lat oraz 9 miesięcy usłyszała zarzuty zabójstwa - poinformował w sobotę rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w Lublinie komisarz Andrzej Fijołek.

- Podejrzana została przesłuchana, przyznała się zarzucanych jej czynów i złożyła dosyć szczegółowe wyjaśnienia, treści których na tym etapie nie ujawniamy, ponieważ będziemy je weryfikować - mówiła gazecie Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. - Na ten moment przyjmujemy, że dzieci zostały uduszone. Z zarzutu wynika, że podejrzana dokonała tego rękami - dodała.

Paulina N. w chwili popełnienia przestępstwa była trzeźwa. Pobrano od niej próbki krwi mające zweryfikować, czy była pod wpływem narkotyków.

Leczyła się z powodu problemów z alkoholem

26-latka przeprowadziła się do Lublina kilka miesięcy temu. Wcześniej mieszkała w jednej z podlubelskich gmin. W lipcu poprosiła pracownika socjalnego o pomoc w przygotowaniu sprawy o alimenty. Ojciec dzieci przebywał w więzieniu.

- Nie było podstaw do podejrzeń, że mogą występować u niej problemy natury psychicznej, czy kwestia uzależnienia od środków psychoaktywnych. Nie mieliśmy też żadnych niepokojących informacji z zewnątrz: czy to od rodziny, czy od sąsiadów - poinformowała "Kurier Lubelski" Magdalena Suduł, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. - Z opinii pracowników socjalnych nie wynikało, by w tej rodzinie zagrożone było dobro dzieci lub były one zaniedbywane - dodała.

Kilka lat temu natomiast Paulina N. leczyła się z powodu problemów z alkoholem. MOPR posiadał też informację o przemocy ze strony partnera.

