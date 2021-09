USA: zabił żonę, bo się śmiała, że ich córka jest w ciąży

Do tragedii doszło we wtorek w stanie Minnesota (USA). Policja otrzymała wówczas zgłoszenie od Aldridge, że zastrzelił on swoją 41-letnią żonę Caitlin po tym, jak pokłócili się rozmawiając o ich 13-letniej córce.

Zastrzelił żonę

Mężczyzna przekazał policji, że jego żona powiedziała, że ich córka jest w ciąży i śmiała się z tego, a on był przekonany, że kobieta prostytuuje ich nieletnie dziecko. To doprowadziło do awantury.

Między małżonkami doszło do szamotaniny. W pewnym momencie upadli na łóżko, a mężczyzna chwycił ukryty pod poduszką pistolet i strzelił w tył głowy małżonki.

Aldridge, wsiadł do samochodu i pojechał na policję, aby zgłosić zabójstwo. Powiedział funkcjonariuszom, że broń, której użył, znajduje się w jego aucie.

Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce zbrodni, znaleźli ciało 41-latki z raną postrzałową głowy. 46-latek tłumaczył, że strzelił do niej, bo ich córka jest w ciąży, a dorośli mężczyźni robili jej "szalone rzeczy".

"Nosił broń, bo się bał"

Córka pary powiedziała policji, że jej rodzice byli małżeństwem od 10 lat. Według niej ojciec "nie był sobą" po tym, jak został postrzelony w rękę w czerwcu. Jak zeznała, mężczyzna miał broń, bo się bał. Rodzice od kilku dni mieli też się kłócić o drobne sprawy.

Aldridge twierdząc nadal, że córka jest w ciąży i została zgwałcona zażądał, by poddała się badaniom wykluczającym obie możliwości. Test ciążowy okazał się negatywny, nastolatka zaprzeczała również, by była kiedykolwiek molestowana czy zgwałcona.

46-latkowi grozi 40 lat więzienia.

