W ciągu ostatnich 70 lat w Kościele katolickim we Francji od 2900 do 3200 księży i zakonników popełniło przestępstwa seksualne względem nieletnich - ocenił w rozmowie z AFP Jean-Marc Sauvé, stojący na czele Komisji ds. nadużyć seksualnych w Koście (CIASE). Raport kierowanej przez niego komisji, który podsumowuje jej blisko 2,5-roczną działalność, ma być opublikowany we Francji we wtorek.