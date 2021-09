W czwartek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim. W planie uroczystości było m.in. jego przemówienie.

Przed godz. 16:00 Morawiecki wszedł na mównicę. Zdążył jedynie przywitać zgromadzoną kadrę akademicką, gdy jego wystąpienie zostało przerwane przez kilkuosobową grupę. Jeden z jej członków wykrzykiwał w stronę szefa rządu.

WIDEO: Krzyki na uniwersytecie. Przerwane wystąpienie premiera

"Pakiet wolności akademickiej" przyczyną awantury

Jak się okazało, protestujący żądali autonomii uczelni wyższych. Stało się to w czasie, gdy parlament zajmuje się tzw. pakietem wolności akademickiej, proponowanym przez resort edukacji i nauki, na czele którego stoi Przemysław Czarnek. Założenia możliwych zmian w prawie opisujemy poniżej.

Osoby, które zakłóciły przemówienie Mateusza Morawieckiego, przyniosły ze sobą transparent. Po chwili zwrócił się do nich premier. - Proponuję, żebyśmy porozmawiali za chwilę. Zapraszam na rozmowę po uroczystości (...) Pan rektor na pewno udostępni pomieszczenie - mówił.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim z udziałem premiera Morawieckiego, przerwana przez grupę protestujących, żądających autonomii uczelni wyższych. pic.twitter.com/hqwDC6YfJs — Barbara Zdrojewska (@BZdrojewska) September 30, 2021

Kolejna grupa demonstrantów zebrała się przed budynkiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Te osoby zwracały uwagę na sytuację migrantów na granicy polsko-białoruskiej.

Protestujący na zewnątrz wznosili okrzyki takie jak: "Stop torturom na granicy", "Macie krew na rękach", jak i "Przestańcie wywozić dzieciaki do lasu". Posiadali również transparenty oraz hasła wypisane na kartonach.

Polsat News Protest przed Uniwersytetem Wrocławskim, który w czwartek odwiedził szef rządu

Czarnek chce zmian na uniwersytetach. Co to jest "pakiet wolności akademickiej"?

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany przez MEiN "pakietem wolności akademickiej", przewiduje m.in. dodanie do katalogu zadań rektora dodatkowego zadania polegającego na "zapewnianiu w uczelni poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni".

Przepis ten - według oficjalnego uzasadnienia - ma na celu "zobligowanie rektora do podejmowania w większym zakresie działań ukierunkowanych na zapewnienie członkom wspólnoty uczelni możliwości swobodnego wyrażania poglądów na jej forum".

"Pakiet" zakłada też dodanie przepisu, zgodnie z którym wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. Jednocześnie regulacja ta nie wyłączy możliwości pociągnięcia nauczyciela akademickiego do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, jeżeli będą spełnione przesłanki do jej zastosowania.

Zmiany w kompetencjach rektorów

W projekcie przewiduje się ponadto określenie postanowienia jako formy prawnej, w jakiej rektorzy będą wydawali rzecznikom dyscyplinarnym polecenia rozpoczęcia prowadzenia sprawy o charakterze dyscyplinarnym.

Kolejną zmianą zaproponowaną w projekcie jest wprowadzenie możliwości wniesienia środka zaskarżenia od postanowienia rektora o poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Zażalenie na postanowienie będzie wnoszone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego, któremu rektor wydał polecenie prowadzenia sprawy.

Komisja dyscyplinarna przy ministrze po przeprowadzeniu weryfikacji zaskarżonego postanowienia albo je uchyli – gdy sprawa objęta tym postanowieniem będzie dotyczyła wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, albo utrzyma je w mocy – jeżeli zarzuty nauczyciela akademickiego co do treści postanowienia będą bezzasadne. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy ministrze będzie przysługiwało zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

"Pakiet": więcej powodów, by wznowić postępowanie dyscyplinarne

Projekt przewiduje ponadto zniesienie istniejącej obecnie możliwości zawieszenia przez rektora nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w jego sprawie.

W projekcie zaproponowano również rozszerzenie katalogu przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Zgodnie z projektem wznowienie postępowania dyscyplinarnego będzie możliwe, gdy po wydaniu orzeczenia zostaną ujawnione nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwinionego ukarano za czyn niebędący przewinieniem dyscyplinarnym.

