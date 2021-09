Władze Ugandy wyraziły zaniepokojenie wzrostem liczby przypadków ciąż wśród nastolatek w czasie lockdownu spowodowanego pandemią Covid-19 - podają w niedzielę ugandyjskie media. Ponad 90 tys. dziewcząt poniżej 18. roku życia zaszło w ciążę, gdy nie chodziły do szkoły.

Minister oświaty Janet Museveni zaapelowała do rodziców o pilnowanie dziewcząt.

- Nie ustanę w przypominaniu rodzicom, aby zawsze uważali na swoje dzieci, aby nie zachodziły one w ciążę podczas lockdownu - powiedziała.

Uganda: niechciane ciąże nastolatek

Nauczycielka szkoły podstawowej w okręgu Luuka położonym 180 km od stolicy kraju Kampali, zauważyła, że od kiedy pandemia COVID-19 wymusiła lockdown, nastolatki w ciąży to codzienny widok.

"Od lockdownu dzieci przestały chodzić do szkoły, nie są zajęte i zaczęły źle się zachowywać, co doprowadziło do tego, że wiele dziewcząt zaszło w ciążę" - dodała.

Jonana Kandwanaho, kierująca krajową służbą planowania w Ugandzie, powiedziała, że ciąże te będą w najbliższym czasie ciężarem dla kraju. Dodała, że wkrótce szkoły zostaną otwarte i dzieci wrócą do zorganizowanego środowiska, gdzie będą bezpieczne.

Uganda: apele o otwarcie szkół

Niedawne badanie przez organizację pozarządową Twaweza promującą edukację, wskazało, że co najmniej 80 proc. Ugandyjczyków martwi się ciążą u nastolatek podczas trwającej pandemii COVID-19.

Emerytowany nauczyciel zaapelował do rządu o ponowne otwarcie szkół i powrót do nich uczniów. - Część dziewczynek zaszła w ciążę z kolegami, lecz większość z nich została wykorzystana przez mężczyzn pracujących w wioskach na plantacjach trzciny cukrowej - dodał.

pdb/PAP