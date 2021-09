W mieście Arlington w Teksasie dziecko zmarło po zakażeniu atakującą mózg amebą. Do kontaktu z groźnym pierwotniakiem najprawdopodobniej doszło na miejskim basenie. Do zakażenia amebą może dochodzić przez usta i nos podczas kąpieli. Pierwotniak przenika do mózgu, gdzie niszczy tkankę, co prowadzi do śmierci.

Dziecko trafiło do szpitala 5 września z pierwotniakowym zapaleniem opon mózgowych i mózgu, wywoływanym przez infekcję amebą Naegleria fowleri. Zmarło 11 września - wynika z komunikatu prasowego władz Arlington. Nie ujawniono żadnych szczegół na temat tożsamości dziecka.

Po przyjęciu młodego pacjenta, szpital powiadomił władze miasta i powiatu. Departament zdrowia hrabstwa rozpoczął dochodzenie i ustalił dwa możliwe miejsca kontaktu z amebą - dom rodzinny i basen w miejscowym parku. Basen natychmiast zamknięto.

Ameba na podkładce rozbryzgowej

Ustalono, że kontakt z organizmem dziecko miało prawdopodobnie na podkładce rozbryzgowej na basenie. Potwierdzono obecność aktywnej Naegleria fowleri ameba w próbkach wody z parku.

- To łamie mi serce. Jestem ojcem czwórki dzieci, dziadkiem pięciorga dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Nie wyobrażam sobie, żebym musiał tak pochować dziecko lub wnuka - powiedział burmistrz Arlington Jim Ross, cytowany przez CNN.

Władze miasta przekazały także, że woda pitna miasta nie była skażona.

Luki w inspekcjach

Odpowiednie służby przeprowadziły dochodzenie w sprawie konserwacji, sprzętu i procedur testowania wody na basenie. Stwierdzono, że procedury na basenie wymagają poprawy. Odkryto, że pracownicy pływalni nie zawsze badali wodę przed otwarciem obiektu, a takie testy obejmują m.in. sprawdzenie zawartości chloru, który jest używany jako środek dezynfekujący.

Po przejrzeniu dzienników służby ustaliły, że odczyty chlorowania wody nie były udokumentowane przez dwa z trzech dni, w których dziecko odwiedzało park pod koniec sierpnia i na początku września.

"Dokumenty pokazują, że poziomy chlorowania na dwa dni przed ostatnią wizytą dziecka mieściły się w dopuszczalnych zakresach" - podano w oficjalnym komunikacie. "Jednak kolejny udokumentowany odczyt, który miał miejsce dzień po wizycie dziecka pokazuje, że poziom chlorowania spadł poniżej minimalnego wymogu i że do systemu wodnego dodano dodatkowy chlor" - dodano.

- Zidentyfikowaliśmy luki w naszym codziennym programie inspekcji – przyznał zastępca kierownika miasta Lemuel Randolph w komunikacie prasowym.

Rzadka infekcja

Naegleria fowleri to jednokomórkowy organizm spotykany w glebie i słodkiej, ciepłej wodzie, takiej jak jeziora, rzeki i gorące źródła. Można go również znaleźć w źle utrzymanych lub niechlorowanych basenach. Do zakażenia może dochodzić przez jamę nosowo-gardłową podczas kąpieli. Pierwotniak przenika poprzez wypustki komórek węchowych do mózgu, gdzie niszczy tkankę, co prowadzi do śmierci.

Infekcje amebą są jednak rzadkie. Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób w latach 2010-2019 w Stanach Zjednoczonych zgłoszono 34 infekcje.

Choroba występuje w około tydzień od zarażenia. Przebiega z gorączką, silnymi bólami głowy, zaburzeniami widzenia, nudnościami i wymiotami. Śmierć następuje zwykle w ciągu 72 godzin.

