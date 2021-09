Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach 30-latek z Międzyzdrojów zaraził się groźną bakterią. Jak podaje serwis iswinoujscie.pl, ponad tydzień temu mężczyzna trafił do szpitala.

30-latek trafił do szpitala

30-latek odczuwał bardzo silny ból w nodze i zdecydował się wezwać karetkę. Ponieważ jednak w tamtym momencie w Międzyzdrojach nie było wolnej karetki, do mężczyzny wysłano załogę ze Świnoujścia.



Ratownicy zdecydowali, że mężczyzna musi zostać przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono, że pacjent został zainfekowany bakterią Vibrio vulnificus. "Mięsożerna bakteria dosłownie »zjadała« mięśnie nogi mężczyzny" - podaje iswinoujscie.pl.

Pacjent trafił do specjalistycznego szpitala w Szczecinie, gdzie umieszczono go na oddziale intensywnej terapii. To prawdopodobniej pierwszy tak poważny przypadek zakażenia bakterią Vibrio vulnificus w Polsce.

Sanepid przypomina, że do zakażenia przecinkowcami (w tym bakterią Vibrio vulnificus) może dochodzić poprzez spożycie wody, w której rozwijają się bakterie lub zjedzenie skażonych owoców morza, oraz w wyniku kontaktu skażonej wody z uszkodzoną skórą. Narażone na zakażenie mogą być także spojówki oka lub uszy.

