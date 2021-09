Nowe zakażenia dotyczą województw: lubelskiego (241), mazowieckiego (206), małopolskiego (97), dolnośląskiego (81), podkarpackiego (81), podlaskiego (74), zachodniopomorskiego (74), łódzkiego (56), śląskiego (55), wielkopolskiego (50), pomorskiego (47), warmińsko-mazurskiego (39), kujawsko-pomorskiego (38), opolskiego (22), świętokrzyskiego (21), lubuskiego (17).

9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby wykonano 39 449 testów.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 2 907 071. 75 650 osób zmarło.

Ponad 1600 chorych w szpitalach

W szpitalach przebywa 1614 chorych z COVID-19, w tym 172 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Tydzień temu, 23 września, hospitalizowanych było 1209 chorych z COVID-19, dwa tygodnie temu, 16 września - 881. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6510 łóżek i 654 respiratory. Na kwarantannie przebywają 84 962 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 662 484 zakażonych.

"Czwarta fala jest faktem"

Waldemar Kraska przekazał w czwartkowy poranek, że liczba nowych przypadków przekroczyła tysiąc. - Dziś mamy 1208 nowych przypadków - poinformował. Jak dodał, "czwarta fala jest faktem".

- Liczba, która zdecydowanie mnie martwi, to 27 osób, które niestety zmarło. To są liczy, które powinny osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas - dodał wiceminister zdrowia.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało natomiast o 1234 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 22 zgonach.

Ciężarne częściej chorują na COVID-19

Ciężarne prawie dwa razy częściej chorują na COVID-19. Na wiosnę osiem naszych pacjentek przebywało na oddziale intensywnej terapii, przeżyły tylko dwie z nich. Ostatnia, która zmarła na COVID-19, była lekarką - powiedziała kierownik Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK1 w Lublinie prof. Anna Kwaśniewska.

- Kobiety ciężarne szczególnie powinny się szczepić przeciw COVID-19, ponieważ prawie dwa razy częściej chorują na COVID-19. Kobiety w ciąży są szczególnie narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Jest to związane ze zmianami fizjologicznymi występującym w organizmie ciężarnej. Zwiększenie wentylacji minutowej, uniesienie przepony, obrzęk śluzówek układu oddechowego, nadkrzepliwość oraz zjawiska zachodzące w układzie immunologicznym powodują więcej objawów niepożądanych, aniżeli w tej samej populacji pacjentek nie ciężarnych - wymieniła prof. Anna Kwaśniewska.

