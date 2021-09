- 1208 nowych zakażeń i śmierć 27 osób z powodu COVID-19 - to czwartkowy bilans pandemii. Informację przekazał w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przed tygodniem potwierdzono 974 zakażenia i śmierć 14 osób.

Waldemar Kraska przekazał, że w czwartek liczba nowych przypadków przekroczyła tysiąc. - Dziś mamy 1208 nowych przypadków - poinformował.



- Liczba, która zdecydowanie mnie martwi, to 27 osób, które niestety zmarło. To są liczy, które powinny osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas - dodał wiceminister zdrowia.

