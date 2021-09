Rozgłośnia dodała, że dziennikarka zmarła nagle, 29 września. Miała 37 lat.

O godz. 10:00 w radiu RMF FM oraz RMF Classic nie pojawiły się serwisy informacyjne, w ich miejsce odczytano komunikat o śmierci Edyta Bieńczak.

Nie żyje Edyta Bieńczak. "Precyzyjna, konkretna, mądra"

RMF FM nie podało do publicznej wiadomości przyczyn śmierci dziennikarki. Jak napisano "ostatni raz spotkała się z nami w poniedziałek na porannej zmianie".

Na znak żałoby cała strona RMF FM jest czarno-biała.

Bieńczak związana była z RMF FM od 2008 roku, gdzie trafiła na staż. "Precyzyjna, konkretna, mądra - chcieliśmy ją mieć w zespole" - przekazano w komunikacie.

"Odeszła. Zdecydowanie za wcześnie. I zbyt nagle. Większość z nas pożegnała ją zwykłym: "Cześć, do jutra. Do zobaczenia". Nikt z nas nie przypuszczał, że tego jutra z Edytą już nie będzie. Że nie przyjdzie do newsroomu, nie obniży temperatury w klimatyzacji i nie otworzy okna" - pożegnała dziennikarkę redakcja.

