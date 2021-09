O "niegospodarnym i niecelowym" wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości mówi ujawniony w czwartek raport NIK. To - zdaniem inspektorów - sprzyjało powstawaniu "mechanizmów korupcjogennych". Za funkcjonowanie Funduszu odpowiada Zbigniew Ziobro. Co o dokumencie Izby sądzi wiceprezes Solidarnej Polski, minister Michał Wójcik? Polityka zapyta o to Bogdan Rymanowski w programie "Gość Wydarzeń".