We wtorek na drodze między Pajęcznem a Makowiskami (woj. łódzkie) doszło do groźnego wypadku. Uczestniczył w nim nadkom. Robert Baryła, komendant powiatowy policji w Radomsku. Jego stan jest ciężki. Policja zaapelowała w czwartek oddawanie krwi.

Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 13:45. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący bmw 35-latek z Pajęczna nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Jego samochód uderzył w jadącego w tym samym kierunku nissana.

Kierowca nissana, komendant policji w Radomsku nadkom. Robert Baryła, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Cytowana przez "Dziennik Zachodni" rzeczniczka prasowa KPP w Radomsku nadkom. Aneta Wlazłowska poinformowała, że jego stan jest ciężki, ale stabilny.

KPP w Pajęcznie Jedno z aut biorące udział w wypadku

W wypadku ucierpiała też 21-letnia pasażerka bmw.

KPP Pajęczno

Policja prosi o oddawanie krwi

W czwartek łódzka policja zaapelowała na Twitterze o pilne oddawanie krwi dla przebywającego w szpitalu policjanta.

"Nadkom. Robert Baryła Komendant Powiatowy Policji w Radomsku został ciężko ranny w wypadku samochodowym. Jest hospitalizowany w Łodzi w Szpitalu im.Kopernika. Pilnie potrzebna jest krew. Z góry dziękujemy za wsparcie zbiórki" - napisano w poście.

PILNE! Nadkom. Robert Baryła Komendant Powiatowy Policji w Radomsku został ciężko ranny w wypadku samochodowym. Jest hospitalizowany w Łodzi w Szpitalu im.Kopernika. Pilnie potrzebna jest krew. Z góry dziękujemy za wsparcie zbiórki. @PolskaPolicja pic.twitter.com/pKiRqzvpaC — Łódzka Policja (@policja_lodzka) September 30, 2021

Nadkom. Robert Baryła w policji pracuje od 27 lat. Komendantem powiatowym w Radomsku został 1 marca tego roku. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego zastępcy komendanta w radomszczańskiej komendzie.

