W nocy z soboty na niedzielę policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy w Oświęcimiu próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę bmw na trasie do Kęt. Około godziny 22:30 w Grojcu na ulicy Beskidzkiej mundurowi zauważyli auto, które nie trzymało się prostego toru jazdy.

Przejechał po nodze funkcjonariusza

Policjanci dali sygnały do zatrzymania, ale kierowca przyspieszył. Podjął próbę ominięcia funkcjonariuszy, podczas której jednego potrącił zderzakiem i najechał mu na stopę, a drugiego uderzył lusterkiem bocznym. Auto odjechało w kierunku Oświęcimia.

Mimo doznanych urazów policjanci podjęli pościg za sprawcą. Zawiadomili także o zdarzeniu dyżurnego oficera.

Po kilku minutach pościgu na ulicy Ceglanej w Oświęcimiu bmw wypadło z jezdni i uderzyło w znak drogowy.

Wtedy policjanci podbiegli do pojazdu i zatrzymali jego kierowcę. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec Oświęcimia. Badanie stanu trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie policji.

Poszkodowani policjanci w szpitalu

W związku z doznanymi stłuczeniami funkcjonariusze zostali przyjęci na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie udzielono im pomocy lekarskiej.

43-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie w poniedziałek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, jazdy w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia, za naruszenie nietykalności policjanta - do 3 lat więzienia, a za niezatrzymanie się do kontroli drogowej - kara pozbawienia wolności do 5 lat.

