34-letni Łukasz K. z Chorzowa został skazany za znęcanie się nad kilkumiesięczną córką i usiłowanie zabójstwa niemowlęcia. Sąd pierwszej instancji skazał go na 15 lat więzienia, ale sąd odwoławczy karę obniżył do lat 10. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku sądu apelacyjnego.