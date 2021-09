- Musimy wyciągnąć wnioski z tego, jak podeszliśmy do kryzysu w Syrii. I zastosować je do sytuacji w Afganistanie. Oznacza to reagowanie na problemy u źródła. Jak najbliżej ich źródła. Taka była początkowa intencja Konwencji genewskich - przypomniał Schinas.

- Z silną europejską strażą graniczną i wybrzeża mamy teraz dużo silniejszą pozycję, jeśli chodzi o możliwości radzenia sobie z wyzwaniami migracyjnymi niż było to w roku 2015 - przekonywał wiceszef Komisji.

Przejęcie przez talibów władzy w Afganistanie wznieciło obawy w wielu europejskich państwach o powtórzenie się roku 2015, kiedy do Europy przybyło około miliona Syryjczyków, Irakijczyków i Afgańczyków migrujących przez Turcję do Grecji i dalej - do Europy Zachodniej.

Turcja przyjęła miliony Syryjczyków

Prezydent Turcji - kluczowego dla UE kraju, jeśli chodzi o powstrzymanie dalszego napływu - Recep Tayyip Erdogan w przemówieniu wygłoszonym tydzień temu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ostrzegł, że Turcja przyjęła "prawie 5 mln Syryjczyków" i nie może już przyjąć więcej uchodźców.

- Jako kraj, który ocalił ludzką godność podczas kryzysu syryjskiego, nie mamy już potencjału ani tolerancji, aby przyjmować kolejne fale migrantów - powiedział.

Mówiąc o sytuacji w Afganistanie, Erdogan oświadczył, że nadszedł czas, aby wszyscy, którzy byli zaangażowani w tym kraju podzielili się solidarnie odpowiedzialnością i udzielili mu pomocy.

dsk/PAP