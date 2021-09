Policję poinformowano, że drogami powiatu radzyńskiego z dużą prędkością jedzie bus z uszkodzonym światłem. Mundurowi postanowili go zatrzymać, lecz kierowca nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjanta. Funkcjonariusze przestrzelili oponę pojazdu, po czym auto dachowało. 34-letni szofer oraz towarzyszący mu mężczyzna najpewniej byli nietrzeźwi.

Jak podało RMF FM, w niedzielę policjanci dowiedzieli się, że drogą w powiecie radzyńskim (woj. lubelskie) bardzo szybko jedzie bus mający uszkodzone tylne światło. Próbowali zatrzymać go w miejscowości Gąsiory.

ZOBACZ: Dolnośląskie: "Próba porwania" w Sycowie. Policja: nie doszło do przestępstwa

Kierowca auta nie zatrzymał się do kontroli i potrącił funkcjonariusza. Inni mundurowi oddali strzały ostrzegawcze, a następnie wycelowali w kierunku opon. Jedną z nich udało im się przestrzelić, co sprawiło, że bus zjechał do rowu i dachował.

Lubelskie. Kierowca busa prawdopodobnie był pijany

Za kierownicą pojazdu siedział 34-latek, a towarzyszył mu 25-letni mężczyzna. Mają ogólne potłuczenia, dlatego trafili do szpitala. Pod opieką lekarzy jest też potrącony policjant, który - jak przekazało RMF FM - jest w cięższym stanie.

Według ustaleń rozgłośni, osoby jadące busem najpewniej były pijane.

WIDEO - Prognoza pogody - sobota, 11 września - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/RMF FM/Polsatnews.pl