O tymczasowe aresztowanie podejrzanego wnioskowała dąbrowska prokuratura, argumentując to m.in. koniecznością zabezpieczenia właściwego toku postępowania. Mężczyźnie, który przyznał się do zarzucanych mu czynów, grozi do trzech lat więzienia.

Według dotychczasowych ustaleń policji, 51-letnia mieszkanka Sosnowca została potrącona, kiedy chciała wsiąść do samochodu, zaparkowanego przy trasie przejazdu autobusu linii 609. Siła uderzenia była tak duża, że sosnowiczanka została odrzucona na odległość kilku metrów. Kobieta trafiła do szpitala, doznała wstrząśnienia mózgu i pęknięcia kości barkowej.

Badanie stanu trzeźwości na miejscu wypadku wykazało, że 56-letni kierowca - mieszkaniec Dąbrowy Górniczej - miał w wydychanym powietrzu ponad 3 promile alkoholu.

Kierowca zatrudniony przez prywatną firmę

Niezależnie od postępowania policji i prokuratury, sprawę wyjaśnia Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) - organizator komunikacji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kierowca był zatrudniony przez prywatną firmę, świadczącą usługi przewozowe na podstawie umowy sprzed sześciu lat. Według organizatora komunikacji, w chwili wypadku autobus nie był na swojej regularnej trasie, a wewnątrz nie było pasażerów.

W końcu lipca br. ZTM ogłosił nowy przetarg na obsługę komunikacji miejskiej i zapowiada, że w nowych umowach z przewoźnikami znajdą się m.in. dwa rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo: tzw. blokada alkoholowa, uniemożliwiająca odpalenie silnika kierowcy będącemu pod wpływem alkoholu, oraz obowiązek zapewnienia przez przewoźników całodobowej służby dyspozytorskiej.

an/PAP