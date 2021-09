Szef MSWiA Mariusz Kamiński ostrzegł na sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadzwyczajna. Wcześniej podał, że wśród przedostających się do Polski migrantów ujawniono osoby powiązane ze "środowiskiem terrorystycznym". We wtorek rząd ma zdecydować, czy stan wyjątkowy wzdłuż granicy zostanie utrzymany. W "Graffiti" Piotr Müller.

Zapytany o śmierć 16-letniego Irakijczyka na granicy polsko-białoruskiej, o której poinformowała fundacja "Ocalenie" rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, ze nie jest w stanie udzielić informacji na ten temat i będzie ich udzielać Straż Graniczna. Według fundacji "Ocalenie" chłopiec wraz z rodzina miały być wypchnięty z terenu Polski na Białoruś.

Ostrożnie podchodziłbym do informacji z granicy

- Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest niestety bardzo trudna i dochodzi często do prowokacji ze strony białoruskiej. Widzieliśmy to już kilka dni temu, widzimy cały czas. Bardzo ostrożnie podchodziłbym do informacji, które się pojawiają - powiedział Piotr Müller w "Graffiti".



Zapytany o decyzję TSUE ws. zabezpieczenia dotycząca uchodźców z okolic Usnarza na Podlasiu, która obliguje Polskę do zapewnienia migrantom opieki prawnej, rzecznik rządu przyznał, że każdy, kto jest po polskiej stronie granicy ma zapewnione wszelkie wymagane prawem przywileje, "również wynikające z prawa międzynarodowego".



- Zabezpieczenie jest o tyle dziwne, że ono jest już realizowane, jeżeli ktoś jest już na terenie Polski - powiedział polityk.

ZOBACZ: Mariusz Kamiński: dochodzi do masowych prób nielegalnego przekraczania granic



- Naszym zadaniem jaki władz polskich jest również przez to, że jesteśmy na granicy Unii Europejskiej zabezpieczenie jej w taki sposób, aby na teren Polski nie dostały się osoby nieuprawnione - dodał.



Zapytany, czy w Usnarzu do uchodźców zostaną przepuszczeni prawnicy powiedział, że na teren objęty stanem wyjątkowym takie osoby wpuszczone nie zostaną.



- Przede wszystkim jeżeli chodzi o dostęp do osób po stronie białoruskiej to my tam nie mamy dostępu, bo my nie wchodzimy na teren Białorusi. Na terenie Polski, jeżeli osoby przeszły przez granicę, mają opiekę państwa wynikającą z prawa międzynarodowego - powiedział rzecznik.

Mamy obowiązek pokazywać, jakie jest zagrożenie

Grzegorz Kępka zapytał, czy osoby, które pokazywał na konferencji prasowej w poniedziałek szef MSWiA mają postawione zarzuty.



- Przede wszystkim to co zostało wczoraj pokazane to są materiały pokazane w toku postępowań, które się toczą. Po zebraniu informacji takie zarzuty mogą być stawiane, ale przede wszystkim w zakresie rzeczy, które działy się na terytorium Polski. Prawo co do zasady ma przynależność terytorialną, choć w pewnym zakresie międzynarodową. Samo nielegalne przekroczenie granicy już jest złamaniem przepisów prawa - powiedział.



- Jeżeli teraz w czasie zbierania materiałów dojdzie do uprawdopodobnienia, a wczoraj było to wskazywane, że cześć osób mogła być na przykład w zorganizowanych grupach organizujących w przyszłości działania o char terr na ter UE to wtedy będą też stawiane zarzuty w tym zakresie - wyjaśnił.

ZOBACZ: Szef MSWiA na komisji sejmowej: sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadzwyczajna

- Wczoraj zresztą minister Kamiński o tym mówił, że jedna z taki osób ma wprost relacje z osobą, która została zatrzymana na terenie UE w związku z organizacją zdziałań terrorystycznych - powiedział Piotr Müller.

Zapytany o to, dlaczego materiały pokazano przed postawieniem zarzutów odpowiedział, ze jeszcze niedawno pojawiał się zarzut, że jest za mało informacji o osobach przekraczających granicę.

- Opinia publiczna musie wiedzieć z jakim zagrożeniem mamy do czynienia i to jest obowiązkiem władz aby o tym informować. bo z drugiej strony mamy zarzut ze strony opozycji, że nie ma podstaw do utrzymywania stanu wyjątkowego - dodał.

Program prowadził Grzegorz Kępka.

