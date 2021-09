- To prawda, że potrzeba nam konstruktywnego dialogu. Ale mamy za sobą 30 lat "bla, bla, bla" i oto, gdzie jesteśmy. Ciągle możemy zawrócić – powiedziała Greta Thunberg podczas szczytu klimatycznego młodzieży Youth4Climate. Aktywistka w swoim wystąpieniu odniosła się do słów m.in. premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i premiera Indii Narendry Modiego.

- Odbudujmy lepiej. "Bla, bla, bla". Zielona ekonomia. "Bla, bla, bla". Neutralność klimatyczna do 2050. "Bla, bla, bla". Wszystko to słyszymy od tak zwanych światowych przywódców. Słowa, które świetnie brzmią, ale jak dotąd, nie pociągają za sobą czynów. Nasze nadzieje i ambicje toną w ich pustych obietnicach – powiedziała Greta Thunberg.

COP 26: "utrzymać cel przy życiu"

Szwedzka aktywistka klimatyczna wzięła udział w szczycie klimatycznym Youth4Climate w Mediolanie. W piątek w Glasgow ma się rozpocząć szczyt COP 26, podczas którego kraje o największej emisji zanieczyszczeń mają podjąć bardziej zdecydowane decyzje związane z wypełnieniem celu klimatycznego: utrzymania wzrostu temperatury poniżej 1,5 st. C.

Światowi przywódcy nie ukrywają, że COP 26 raczej nie będzie przełomem w kwestii wypełniania celów porozumienia paryskiego, ale może mimo to "utrzymać cel 1,5 stopnia Celsjusza przy życiu". Szczyt Youth4Climate organizowany jest w Mediolanie przez rząd Włoch, które są krajem partnerskim Wielkiej Brytanii w zakresie organizacji COP 26.

W szczycie wzięła udział Thunberg, a także m.in. Ugandyjka Vanessa Nakate, która rozpoczęła aktywizm zainspirowana przez Gretę. – Zapraszają wybranych przez siebie młodych ludzi na spotkania takie jak to, żeby udawać, że nas słuchają. Ale wyraźnie nas nie słuchają. Emisje ciągle rosną. Nauka nie kłamie – powiedziała Thunberg.

Greta Thunberg podczas Youth4Climate: "bla, bla, bla"

W swojej wypowiedzi Szwedka odniosła się bezpośrednio do słów Borisa Johnsona: "to nie jest jakiś drogi, politycznie poprawny, zielony akt przytulania króliczka". Cytowała również Narendrę Modiego, który powiedział: "Walka ze zmianą klimatu wymaga innowacji, współpracy i woli".

- "Bla, bla, bla" – powiedziała Thunberg. Dodała, że "międzynarodowy brak akcji ze strony naszych przywódców to zdrada obecnego i przyszłych pokoleń".

- Nie możemy więcej pozwalać ludziom u władzy decydować, co jest politycznie możliwe. Nie możemy pozwolić im decydować, co to jest nadzieja. Nadzieja nie jest bierna. Nadzieja to nie "bla, bla, bla". Nadzieja to mówienie prawdy. Nadzieja to działanie. I nadzieja zawsze pochodzi od ludzi – podsumowała Thunberg.

