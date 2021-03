Greta Thunberg krytykuje wycinkę drzew. "Każdego roku tracimy 10 mln akrów lasów"

"Każdego roku tracimy 10 mln akrów lasów" - napisała Thunberg przy zamieszczonym zdjęciu lasu w gminie Pajala. Jak dodała, "w niektórych miejscach sadzenie drzew jest świetnym rozwiązaniem", pozwalającym na maksymalizację pochłaniania dwutlenku węgla, ale "biorąc pod uwagę nasze ramy czasowe, najskuteczniejszym sposobem jest ochrona i odnawianie istniejących lasów".

Thunberg na Twitterze wspomniała także o liście otwartym, wysłanym w niedzielę przez 24 organizacje pozarządowe i 44 społeczności tubylcze do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Autorzy, wśród których nie ma Thunberg, wzywają UE do usunięcia biomasy leśnej z dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz do ochrony lasów naturalnych UE w celu zatrzymania węgla w lasach.

Today on #IntlForestDay 24 NGOs and 44 indigenous communities send an open letter telling the EU to unite behind the science, remove forest biomass from the Renewable Energy Directive and protect EU’s natural forests to keep the carbon in the forests.https://t.co/botuEn4jtI