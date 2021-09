Jak podały władze, ponad 77 proc. uczestników głosowania opowiedziało się za dopuszczeniem aborcji do 12 tygodnia ciąży.

Po tym okresie aborcja byłaby dozwolona, ale tylko w przypadku zagrożenia życia matki lub gdy wykryte wady rozwojowe płodu "stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety".

Frekwencja w niedzielnym referendum była niska i wzięło w nim udział tylko 41 proc. uprawnionych do głosowania.

Agencja AFP pisze, że San Marino, maleńka enklawa w centrum terytorium Włoch, było jednym z ostatnich państw w Europie – obok Malty, Andory i Watykanu – z całkowitym zakazem przerywania ciąży, nawet w przypadku gwałtu, kazirodztwa, choroby płodu lub zagrożenie dla matki.

Parlament San Marino musi teraz podjąć kroki w celu zalegalizowania aborcji.

"Prawo sprzed 150 lat"

Kobiety z San Marino do tej pory wyjeżdżały do sąsiednich Włoch, gdzie aborcja jest legalna. Przeciwnicy zmian wskazują, że w San Marino jest powszechny dostęp do antykoncepcji oraz tzw. pigułek dzień po.

- Studiują we Włoszech, studiują za granicą. Są bardziej przyszłościowi. Rozumieją, że San Marino nie może mieć prawa, które ma więcej niż 150 lat - mówiła o młodych kobietach z San Marino Pruccoli. W kraju dotychczas nie przeprowadzono sondaży, nieznane są więc szacowane wyniki referendum. Głosowanie w niedzielę.

