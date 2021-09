Schreiber zapytany został w "Gościu Radia Zet", czy zmniejszona aktywność w mediach społecznościowych jest związana z występowaniem jego żony Marianny w programie Top Model. – Jedną z rzeczy, o które walczę w mojej publicznej działalności, jest kwestia wolności. Od wolności gospodarczej, do wolności każdego człowieka. Trudno, żebym w tej sprawie podchodził inaczej akurat w stosunku do swojej żony - powiedział.

Łukasz Schreiber o poglądach żony: każdy człowiek jest wolny

- Jakie to ma znaczenie, co poczułem? Powiedziałem to mojej żonie i nie ma powodu, żebym przywoływał te rozmowy – dodał. To samo powiedział o "odważnych zdjęciach", które Marianna Schreiber zamieściła na Instagramie. – Uważam, że każdy człowiek jest wolny i dopóki nikogo nie krzywdzi, to ma do tego prawo. To dotyczy także kobiet, także żon polityków – powiedział.

Na uwagę dziennikarki, że jego żona wspiera strajk kobiet i sugeruje, że "nie wyobraża sobie" konieczności urodzenia dziecka, na które nie przeżyje, poprosił, "byśmy nie stwarzali takiego wrażenia, że mam się ustosunkowywać po kolei do słów mojej żony". Pytany kolejno przez słuchaczy radia powiedział jednak, że uważa, że "aborcja w praktycznie każdym przypadku jest i złem, i tragedią".

- Co nie oznacza, że powinna być w każdym przypadku zakazana. Te wyjątki, które obowiązują, jak najbardziej mogą funkcjonować, bo do heroizmu zmuszać kobiet nie należy. Ale nie ma takiej opcji, abym walczył o liberalizację prawa aborcyjnego – wyjaśnił.

Prawo do własnych poglądów

Łukasz Schreiber podsumował, że w małżeństwie "każdy ma prawo do swoich poglądów". – To, że mogą się trochę różnić, nie stanowi problemu – powiedział. Polityk zaznaczył też, że "nie ma zielonego pojęcia" o tym, jak aktywność żony wpływa na jego pozycję w partii i że "nie ma zielonego pojęcia" o tym, co mówi się za jego plecami.

- Proszę zobaczyć, w jakim szczęśliwym kraju żyjemy: zaprasza mnie pani, a duża część rozmowy z ministrem dotyczy żony, to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje, jak dobrze jest w Polsce – zakończył temat Łukasz Schreiber.

pdb/zdr/Radio Zet