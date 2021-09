Fundacja ratujkonie.pl w piątek opublikowała wideo, które zostało nagrane w czwartek przez turystkę. Kobieta zaobserwowała iż kulawy koń ciągnie fasiąg wiozący turystów do Morskiego Oka.

- Koń był ewidentnie chory, z bolesną kulawizną - stwierdziła Anna Plaszczyk z fundacji ratujkonie.pl w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim". Kobieta uważa, iż wykonywane raz na rok badania weterynaryjne nie spełniają zadania i nie dają pełnego obrazu stanu zdrowia zwierząt.

"Zawnioskowaliśmy o przebadanie konia"

Sprawa została już zgłoszona pracownikom Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Zawnioskowaliśmy o pilne przebadanie konia, wycofanie konia z pracy, skierowanie go na leczenie oraz o zabezpieczenie materiałów dowodowych" - napisali członkowie fundacji na swoim profilu na Facebooku.

Członkowie fundacji chcą także powiadomić organy ścigania. "Powiadomimy też prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad koniem poprzez zmuszanie go do pracy w stanie choroby, co doprowadziło do bólu i cierpienia" - poinformowali członkowie fundacji Viva ratujmykonie.pl.

Aktywiści założyli również petycję online "w sprawie natychmiastowej likwidacji transportu konnego na trasie do Morskiego Oka", którą podpisało do tej pory ponad 57 tys. osób.

