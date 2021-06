- Jest potężny najazd turystów na Tatry. Dojazd do parkingów przed szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka został zamknięty dla samochodów, które nie posiadają wcześniej wykupionych miejsc parkingowych. Na rondzie na Wierchu Porońca wpuszczane są tylko samochody, które posiadają wykupione miejsca parkingowe na Palenicy Białczańskiej lub Łysej Polanie. Apelujemy do turystów, którzy chcą dotrzeć do Morskiego Oka, aby korzystali z komunikacji zbiorowej, a samochody zostawili pod miejscami zakwaterowania - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Odholowali kilkanaście aut

Auta parkujące poza wyznaczonymi miejscami wzdłuż drogi w kierunku Morskiego Oka są odholowywane. W czwartek z rejonu drogi prowadzącej na popularny szlak odholowano kilkanaście samochodów.

W ubiegłym roku Tatrzański Park Narodowy uruchomił internetową rezerwację miejsc parkingowych na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie, gdzie rozpoczyna się popularny szlak do Morskiego Oka. W sezonie turystycznym często brakowało tam miejsc, a turyści pozostawiali samochody wzdłuż drogi blokując przejazd.

Rezerwacji parkingu można dokonywać za pośrednictwem strony tpn.pl. Władze parku rekomendują także zakup e-biletu uprawniającego do wejścia na szlaki. Bilety wstępu do TPN można także nabywać drogą elektroniczną w aplikacjach SkyCash i mPay.

Bilet wstępu oraz potwierdzenie zakupu miejsca parkingowego należy zapisać w pamięci telefonu lub wydrukować.

Morskie Oko to najbardziej popularny kierunek turystyczny w Tatrach. Każdego roku na ten szlak wchodzi ponad milion turystów.

aml/PAP